Россия готовит новую масштабную атаку – британская разведка

Россия готовит против Великобритании новую атаку после завершения Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в британской разведке.

В частности, уже сейчас сотрудники разведки находятся в повышенной готовности к еще одной попытке убийства или кибератаки на часть критической национальной инфраструктуры, такой как энергетический или водный объект.

"Это серьезно", - подчеркнул источник.

При этом в разведке не предоставили конкретную разведывательную информацию, но заявили, что существует повышенная опасность возможности того, что Британия опять станет мишенью одного из видов оружия нетрадиционной войны Владимира Путина.

Кроме того, один высокопоставленный военный чиновник сказал изданию, что, по его мнению, Москва может пойти на действия против Лондона еще до окончания Чемпионата мира 15 июля.

Напомним, 30 июня мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов в городке Эймсбери в Англии.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком".