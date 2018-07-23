Россия готовит "кошмарный сценарий" на Балканах: озвучены планы Кремля

Россия финансирует насилие в Македонии и Греции, чтобы сорвать расширение НАТО.

К такому выводу пришел журналист Sunday Times Эндрю Бирн, передает Іnopressa. Он сослался на слова источников в двух странах, которые рассказали, что российские агенты тратят сотни тысяч евро на "подрывной заговор" для срыва политической договоренности. Речь идет о переименовании Македонии в Северную Македонию.

"Обе страны обвинили Россию во вмешательстве, и отношения между Москвой и Афинами, когда-то теплые, стремительно испортились. Эти откровения умножают растущий корпус доказательств того, что Кремль начинает все более дерзкие попытки нарушить равновесие в европейских странах, подогревая политические разногласия и развязывая насилие", - сказано в статье журналиста.

Он отметил, что многочисленные платежи поступили более чем 20 македонским политикам, радикальным националистам и футбольным фанатам, причастным к бунтам против договоренности с Грецией.

"Sunday Times ознакомилась с секретным докладом контрразведки Македонии, где обрисованы обвинения. Это явный и бесспорный заговор, призванный спровоцировать хаос и остановить движение НАТО", - отметил Бирн.

По его словам, источники в разведке опасаются российской гибридной войны, которая ведется для усиления мощи противников НАТО накануне ключевого референдума о переименовании Македонии.

"В рамках "кошмарного сценария" Россия может попытаться провести операцию "под ложным флагом", инсценировав нападение албанских наемников, чтобы разжечь латентные межэтнические трения. Премьер-министр Македонии Зоран Заев утверждал, что "пророссийские бизнесмены" выплатили более 300 тыс. евро физическим лицам и группам, чтобы спонсировать "акты насилия" накануне голосования", - сообщил Бирн.

Журналист добавил, что в регион инвестировали несколько видных российских миллиардеров. При этом в прессе и политических кругах ходят слухи вокруг предпринимателя Ивана Саввиди.

"Лица, близкие к нему, отрицают, что он как-либо причастен к заговору. Официальный представитель сказал, что сообщения о его причастности - "дешевая провокация и гигантская ложь", и добавил, что у него "нет никаких финансовых или деловых отношений" с кем-либо в Македонии", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Македония находится среди тех стран, которые надеются на вступление в Евросоюз. В июне государство согласилось на переименование, чтобы вступить в НАТО.