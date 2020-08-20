Россия готовит эскалацию в Беларуси, в направлении Минска идет военная техника, – Бессмертный

В Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране.

Как заявил OBOZREVATEL бывший посол Украины в Беларуси (2010-2011 гг.) Роман Бессмертный, начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени.

По его источникам, Россия уже начала наращивать военное присутствие внутри соседней страны.

"Уже двое суток в направлении Минска идут колонны военной техники и личного состава. Казармы, которые были освобождены, потому что Лукашенко, видите, надо было прикрыть западные границы, они освобождались на самом деле под российский спецназ и военные части РФ. Там уже присутствуют российские войска", – рассказал дипломат.

Он считает, что война для Путина является одним из инструментов внешней политики.

"Если будет сохраняться статус-кво и оппозиция по факту не будет на себя перебирать власть, то я говорю – гарантировано, это проявится к концу текущей недели", – добавил Бессмертный.

О том, какие риски для Украины несет ситуация в Беларуси, читайте в материале OBOZREVATEL.