''Россия готовилась к войне'': выяснилось роковое спецзадание Скрипаля

Перед тем, как перейти на сторону Великобритании, экс-шпион Сергей Скрипаль выполнял спецзадание в Испании.

Там он должен был поддерживать спящую агентурную сеть, которая могла бы пригодиться России в случае войны. В 1993 году Скрипаль с семьей уехал в Мадрид, и именно там был завербован британской спецслужбой MI6.

Об этом пишет в своей книге "Дело Скрипаля" (The Skripal Files) журналист ВВС Марк Урбан. В ней он ссылается на рассказы самого бывшего разведчика, передает "Комсомольская правда".

"На него вышел агент британской разведки под вымышленным именем Ричард Бэгнелл. Он представился нефтяником из Гибралтара. Естественно, имея опыт работы в ГРУ, Скрипаль подозревал, что его новый друг может быть шпионом. Но на кого он работал? Если на ЦРУ, то это было бы слишком рисковано. Но Британия - совсем другое дело", - утверждает автор.

По его данным, Скрипаль работал на Великобританию под кодовым именем Forthwith ("немедленно", "тотчас"). Встречи с MI6 проходили в секретной квартире.

Как сообщал OBOZREVATEL, также выяснилось, что Сергей Скрипаль добывал данные для британской разведки уже после прихода к власти в России Владимира Путина.