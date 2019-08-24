Россия готова ответить: Путин разразился публичными угрозами США из-за ракет

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают США.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает ТАСС.
"Мы говорили об этом, я говорил об этом неоднократно. Сказал об этом в Марселе. Еще раз могу повторить здесь, в Хельсинки. Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", – сказал он.
Владимир Путин
ТАСС
Путин утверждает, что ни от США, ни от стран ЕС не последовало ответной реакции.
"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже давно сделали. Мы придерживаемся такой точки зрения. Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", – утверждает президент РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Путин поручил Минобороны и МИД принять меры на действия США относительно ракетного оружия. Лидер россиян потребовал подготовить "симметричный ответ" на действия Белого дома.
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