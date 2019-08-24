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Россия готова ответить: Путин разразился публичными угрозами США из-за ракет

2.4т Читать материал на украинском

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают США.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает ТАСС.

"Мы говорили об этом, я говорил об этом неоднократно. Сказал об этом в Марселе. Еще раз могу повторить здесь, в Хельсинки. Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", – сказал он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Путин утверждает, что ни от США, ни от стран ЕС не последовало ответной реакции.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже давно сделали. Мы придерживаемся такой точки зрения. Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", – утверждает президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Путин поручил Минобороны и МИД принять меры на действия США относительно ракетного оружия. Лидер россиян потребовал подготовить "симметричный ответ" на действия Белого дома.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот интересно значит ему можно все так же делать как Америка а нам по его утверждению нельзя так же как они разрушили грозный разрушить Донецк)))а почему?мы все делаем в точности как Раша))))
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