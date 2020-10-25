Россия – главный союзник Беларуси: озвучены детали разговора Лукашенко и Помпео

Самопровозглашенный президента Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 24 октября, провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майклом Помпео.

Как передает БЕЛТА, стороны обсуждали "внутриполитическую обстановку" в двух странах, а Лукашенко также сделал акцент на том, что Россия остается для него главным союзником и отметил "поддержку" Кремля на фоне протестов в Беларуси.

Он заявил Помпео, что РФ якобы не вмешивается во внутренние дела Беларуси и указал на готовность "совместно реагировать на внешние угрозы", имея ввиду возможную "агрессию" со стороны Польши, Литвы или других стран.

Помпео, в свою очередь, опроверг угрозу от этих стран и НАТО в целом, а также заявил, что поддерживает независимость Беларуси и является сторонником развития сотрудничества с ней.

Лукашенко также затронул тему выборов президента в США, пожелав успехов нынешнему лидеру Дональду Трампу.

Как писал OBOZREVATEL, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что верит в успех "Народного ультиматума", выдвинутого Александру Лукашенко.