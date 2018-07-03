Фашисты выиграли Олимпиаду в 1936-ом. В командном зачете они были первыми. Радости полные рейхс-штаны. Берлин гулял по-серьезному. Фрицы рыдали от счастья. Банда у власти набирала "баллы" в глазах отупевшего от спортивного кайфа населения. Вера в идеи Третьего рейха укреплялась в сердцах идиотов.
Тогда во время олимпийского триумфа фашистов в 1936-ом было совсем не много тех, кто печалился тому, что государство - злодей получило право на проведение Олимпиады. Единицы были расстроены тем, как успешно Гитлер все организовал, и как он всех тогда уделал…
"Наблюдайте за собой…", ̶ написано в Святом Писании. Я ̶ пастор, и очень стараюсь это делать, поэтому честно и открыто рефлексирую… Практически публично исповедуюсь. Страшно сказать, но и я, и мои дети, да и вся моя страна (это же надо так нас довести за четыре прошедших года), болели в прошедшем матче чемпионата мира "за Испанию". Не из-за любви к Пиренейскому полуострову, Канарским и Балеарским островам, на которых она расположена.
После всего, что натворили кремлевские урки в Украине мне совершенно побоку "за кого"! Хоть "за" Антигуа и Барбуда, "за" Вануату или Габон. Довести меня, русского человека, футбольного фаната, до того, что я болею "за Испанию" против России, ̶ конечно, нужно было постараться. Путин смог. У этой твари, как и у Гитлера тогда в 36-ом, получилось. Мои дети, а младший почти половину жизни живет на войне, уже никогда не станут болеть за Россию! Вид из окон на линию фронта, продолжительностью в половину детства, сдвигает парадигму…
От чего же печаль на сердце моем? От вечной драмы нашего мира. От того, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ очень редко торжествует быстро, демонстративно и хореографично. Так бывает, но не очень часто… Наглядное, очевидное воздаяние за зло ̶ скорее исключение, чем правило. И эта фора злодеям, как не странно, дается Небом… Дается по милости, как шанс к покаянию. Но последние ею, надо признаться, не часто пользуются.
И вот тогда, с отсрочкой, приходят с Неба счета. Так устроил мир Творец, и, признаюсь, меня, как и большинство людей, это злит. Хотя, если задуматься, то сконструировано это удивительно и очень даже мудро.
Гитлер, как и его народ, торжествовали в 1936-ом. Радость зашкаливала… Кровавый урод делал еще один шаг в сторону бесов, которыми он был одержим. Но фюрер не понимал, что это шаг в бездну.
Кто-то скажет, что моя печаль от футбольных успехов России ̶ признак греховности. Это, конечно, так, но лишь отчасти. Та же Библия говорит нам о душах праведников, умерщвленных палачами, которые вопиют к Богу об ускорении возмездия: "И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?" Книга Откровение 6:9 Им в ответ Господь советует подождать. Этот же совет звучит ко всем нам кто, видя творимое Россией беззаконие, печалится даже такой ерунде, как выход агрессора (залившего кровью Донбасс) в четверть финал ЧМ.
Редко я видел в своей жизни мгновенное воздаяние и незамедлительное посрамление зла. Но когда это случалось, каждый раз, это отзывалось внутри меня особым глубоким удовлетворением. Вынужден признать, что быстрая "обратка" ̶ редкое этическое удовольствие…
"ГЕРМАНИЯ ̶ ЧЕМПИОН!!!", ̶ орали из каждого гебельсовского утюга в 1936-ом. Но часики истории тикали. А чуть позже пришло "воздаяние", и не с пустыми руками. С жутким счетом, потому что раньше или позже, но справедливость, безусловно, восторжествует!!!
Первым текстом, прочитанным мной в Библии, около трех десятилетий назад, был 72-й псалом: "А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых". Это о том, что справедливость отсрочена, о том, что воздаяние идет с задержкой, но оно, вне всяких сомнений, приближается. Этический "бумеранг", без покаяния, неотвратим, и никакие негодяи его не минуют.
С победой вас, россияне!!! Люблю Россию. Ненавижу путинскую нечисть!!! Молюсь о вас и подожду: либо покаяния, либо воздаяния. Выбор, по милости Божьей, за вами…
Помните, что даже если вы станете чемпионами, то будете ими (до покаяния перед Украиной) только в одном виде спорта ̶ в ГАНГ-БОЛЕ, от английского слова "Gang" (гангстеры, бандиты) и от украинского "БОЛЬ". Именно такими, а не олимпийскими, чемпионами, стали немцы в 36-ом. И все их тогдашнее золото и серебро (как и полагается по Писанию) стало им в погибель. Чего я вам искренне не желаю! Поэтому просто подожду.
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