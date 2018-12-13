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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Россия гадит ПОД себя

1.8т

Экзорцистам всех времен известен старый Богословский тезис об "активизации бесов перед изгнанием." Именно это мы наблюдаем во всем происходящем и внутри России, и по периметру, под её чутким, чёртовым руководством…

Опять, на этот раз в Париже, российские поддельные аккаунты "зажигают" протестные страсти. Вновь западные спецы вычисляют и показывают миру участие пригожинских троллей в очередной заварушке. Россия в очередной раз гадит, где и как только может, и это совсем не ново… Впрочем, и в Париже это не вчера началось… Помните, ещё у Высоцкого было про тамошние туалеты и "надписи на русском языке".

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То, что кремлевские ребятки опять засветились со свиным рылом в европейском, на этот раз во французском калошном ряду - факт. Позвольте констатировать, что происходящее - совершенная закономерность, подтверждающая социальный "закон разложения империй". Не строить…, не изобретать…, не летать…, не открывать и достигать, а "давить" (как в керченском КРОВОпроливе) или "гадить", как нынче в Париже … Именно это и есть национальная идея времен кремлевского декаданса.

Бесовской крик "Дави!" из рубки российского катера, готовящегося к удару по украинскому баркасу, звучит в моих ушах уже не первую неделю. Застрял в душе… Забуксовал в извилинах… Завяз в подкорочке где-то между полушариями, мозжечком и гипофизом… Не могу не рефлексировать. Животный азарт русского капитана в момент, когда боевое судно (в несколько раз превышающее размером наш буксирчик) идет на таран - это не просто крик…

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"Дави!" - "так много в этом звуке для сердца русского слилось!"… В этом чудовищном рыке есть что-то большее, нечто несоизмеримо масштабнее, метафизически активнее, чем простая команда одержимого капитана… Если хотите, здесь не только Керченский пролив. В этом вопле - кровь миллионов. Здесь и Грузия, и Грозный, Чехословакия 68-го, Голодомор, тридцать седьмой... В этом крике все судьбы, по которым проехался имперский каток. Здесь все души и абсолютно все черепа, раздавленные Лубянкой в подвалах и ГУЛАГах. В вопле "Дави!" - все черти всего российского многовекового ада.

Это те самые бесы, о которых за 50 лет до 1917-го пророчествовал Достоевский. Те же черти, которые все ещё правят Россией и по-прежнему пьют кровь, сервируемую на демонический пир руками одержимых ими имперцев.

Вопль "Дави!" - это те же демоны, о которых писал еще в 1917-ом Максимильян Волошин в поэме "Россия":

Вся нежить хлынула в сей дом,

И на зияющем престоле,

Над зыбким мороком болот

Бесовский правит хоровод.

Народ, безумием объятый,

О камни бьется головой.

И узы рвет, как бесноватый...

Да не смутится сей игрой

Строитель внутреннего Града -

Те бесы шумны и быстры:

Они вошли в свиное стадо

И в бездну ринутся с горы.

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С этим криком "Дави!" на украинский буксир совершен Навал. Это морское слово, ворвавшееся в наш лексикон - показательно… Спроси меня недавно, что такое "Навал" - и я бы растерялся… Наверно, какое-нибудь "Эх, дубинушка, ухнем!" пришло бы в голову. Типа, "навались, ребята!". НО точно не таран. Навал… Наезд… Пресс… Предъява… Набег… Наскок… Откат… Все вот это столь знакомое из времен 90-х, еще из Питерских подворотен, глубоко в путинской голове и в самом духе нынешней России нынче активизировалось, зашипело с экранов, завизжало и заёрзало. Вот это и есть "демоническое шевеление" при приближении экзорциста.

"Дави" - "Навал" - "Шухер"… Подобные демонические триады прошиты в имперской подкорке среднестатистического россиянина. Эти бесы, если их не сдерживать, захватывают нацию. Они входят в неё как в свиное стадо во времена Христа и несутся вместе с беснующимся народом к обрыву… В море… Возможно, именно в Керченский пролив...

Россия под крик "Дави!" делает НАВАЛ, но не замечает, что это НАВАЛ на самое себя. Все, что она получает в ответ - просыпающееся, отрезвляющееся мировое сообщество. Как результат - приходит обратка в виде некоего коллективного НАВАЛа мировых лидеров на Москву. И хотя непосредственно к НАВАЛьному это, казалось бы, не имеет отношение, согласитесь, что в фамилии главного российского оппозиционера НАВАЛьный есть некая небесная улыбка...

"Англичанка гадит!" - Кричали не раз российские лидеры. И часто, особенно в процессе развала Британской империи и освобождения её от колониальной одержимости, были правы. Любая империя во время разложения чрезвычайно портит воздух, страшно воняет и мусорит.

В Грузии, Украине, Приднестровье, Осетии, Сирии, на Олимпиаде в Сочи, в Солсбери, Париже Россия Давит и Гадит. Но она и не может иначе. Империя одержима. Она предагонально неадекватна и уже не замечает, что и "Давит" себя же… и гадит уже давно ПОД себя…

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Автор
Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Надо же, как можно расписать в общем то рядовое событие - задержание нарушителей государственной границы, где даже никто не погиб и лодочки украинские почти целы.
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Козак Віктор
Козак Віктор
Сильно! Більше навіть говорити не хочеться. Після такого поста більшість наших "політичніх икспердів" виглядають як дрібні пакосники.
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