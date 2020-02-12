Россия экстренно созвала Совбез ООН из-за Украины

Россия созвала Совет безопасности ООН провести заседание 18 февраля для обсуждения минских соглашений по Донбассу.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", – сказал он.

Россия созвала Совет безопасности ООН по минским договоренностям Иллюстрация

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