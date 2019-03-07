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ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Россия должна уйти!" Медведев разнервничался из-за совета по Крыму 

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев резко высказался на предложение посольства США в Люксембурге вернуть Крым.

Дипведомство, куда российский премьер прибыл с визитом, призвало власти этой страны занять жесткую позицию из-за аннексии. "Сейчас для Люксембурга идеальное время и место, чтобы решительно призвать Россию изменить свою политику и уйти из Крыма", — отметили в посольстве, передают "РИА Новости".

"Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета", — нервно ответил Медведев.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

ТАСС

Глава правительства РФ добавил, что "государственный суверенитет — это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее".

Отметим, в ходе визита Медведев провел переговоры со своим коллегой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, а также встретился с Великим Герцогом Анри и председателем палаты депутатов Фернаном Этженом.

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Премьер-министр России оценил предложение Люксембурга выступить посредником в налаживании отношений Москвы и Евросоюза. Также Россия и Люксембург утвердили совместную межправительственную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Медведев стал посмешищем в сети из-за "приставного стульчика", предложенного ему на официальных переговорах.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Люксембург
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Комментарии
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Dan Vadim
Dan Vadim
Медведев! Он же тупорылый дебил!
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Законы это не для раши живут в своём дермище
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Куреза Александр
Куреза Александр
Когда питерские УРКИ повылазили из своих тамбовских и мухаСранских группировок, как к примеру путлер и айфончик, которые книжек(кроме сберегательных) никогда не видели остаётся только надеятся на директора тюрьмы международного Трибунала НА ГААГЕ, что он насильно запишет этих двух КРОВАВЫХ карликов (149см и 151см) НА ТЮРЕМНУЮ БИБЛИОТЕКУ!!!
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