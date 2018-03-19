Россия должна ответить: ЕС выступил с заявлением по отравлению Скрипаля

Европейский Союз поддерживает Великобританию и крайне серьезно относится к оценке Лондона, что ответственность за отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля несет Россия и ее руководство.

Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованной в понедельник, 19 марта.

ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.

"Использование любого химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.

Кроме того, Евросоюз выдвинул ряд требований к России.

В частности, ЕС призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые поднимает Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрету химического оружия.

Напомним, ранее Евросоюз поддержал бойкот Британии против России.