Россия бросила КНДР "спасательный круг": на Западе узнали об экстренных маневрах

Российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по крайней мере три раза в последние месяцы, передавая грузы через море и обеспечивая экономический "спасательный круг" для коммунистического государства.

Об этом пишет Reuters.

Продажи нефти или нефтепродуктов из России, второго крупнейшего в мире экспортера нефти и члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето, нарушают санкции ООН, сообщили источники.

"В этом году российские суда неоднократно осуществляли переправку нефтехимической продукции северокорейским судам в нарушение санкций", - сказал собеседник.

Второй источник, который независимо подтвердил существование торговли российским судном с Северной Кореей, заявил, что нет никаких доказательств участия российского правительства в последних передачах.

"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским государством, но эти российские суда дают "спасательный круг" северокорейцам”, - рассказал источник.

Два источника ссылались на военно-морскую разведку и спутниковые снимки судов, работающих за пределами российских дальневосточных портов на Тихом океане, но отказались раскрывать дополнительные подробности.

МИД России и Российская таможенная служба отказались комментировать вопрос, поставляли ли российские корабли топливо северокорейским судам.

Владелец одного судна, обвиняемого в контрабанде нефти в Северную Корею, отрицал любую такую деятельность.

Источники заявили, что, в частности, под российским флагом передавал топливо северокорейским судам танкер "Витязь".

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно о поставках топлива для КНДР из Китая вопреки санкциям ООН.