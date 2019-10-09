Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Александр Колтунов
Александр Колтунов
IT-developer, CEO Digital Finger, специальный корреспондент «БелГазета» в Украине Все статьи автора

Россия-Беларусь: рубикон пройден

10т

Появившиеся вчера информация в РБК о том, что Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти России - проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах – всполошило беларускую действительность. Вроде, как всё обычно, обычная возня в рамках работы над "дорожной картой" - союзного государства, которой было уже за 20 лет n-ное количество, а нет…

Это такая ответка от Москвы в более жесткой форме на все предыдущие шаги Беларуси за последнее время, а именно:

1. Минские переговоры – Донбасс-миротворцы из Беларуси(отдельно);

2. Лукашенко-Зеленский-интенсив-общие проекты в экономике;

3. США в Беларуси, возвращение посла;

4. Проведение международного форума "Минский диалог", всё бы ничего, замечательное правильное мероприятие, но столько анти-российских политиков под боком у России давно не находилось в одном месте, и где же проходит в Минске!!!, на территории союзника(да ещё и в ДР Путина);

5. По инициативе Беларуси изменение рынка поставки энергоносителей (газ, нефть), ракетостроение с Украиной и т. д. – такого тоже, они не могут простить, и ВЕЗДЕ без НИХ.

P.S. Встреча главы совбеза Беларуси Зася с главами совбезов Польши, Украины (уже в отставке Данилюк) и советником по безопасности президента США Болтоном (уже в отставке) — не совсем экспромт, а возможно новый региональный формат под названием Quad ("четвёрка"). Его инициаторами выступили Совет национальной безопасности США и Бюро национальной безопасности Польши. С легкой натяжкой можно назвать – это "объединение", если оно состоится в неком формате, как "Речь Посполитая-3", вторую РЧ завалил Пилсудский. Данная конструкция серъёзно может осложнить взаимоотношения, и до того не совсем простые России и ЕС.

Новости
Кремль в ожидании глобального шухера

Стерпеть всё это Кремль просто не в состоянии, потому нужно обострять, что они и делают. Так как если верить Коммерсанту https://www.kommersant.ru/doc/4094365, то по данным издания, программа предусматривает частичное объединение экономических систем, в том числе единый Налоговый кодекс. В той публикации "Коммерсантъ" пришел к выводу, что реализация программы приведет к фактическому поглощению Россией белорусской экономики на уровне управления.

Россия-Беларусь: рубикон пройден

Почему слили – через РБК:

- Последнее большое интервью РОССМИ министра иностранных дел 🇧🇾 Макея было именно в этом издании – естественно выйдя по своим контактам, кто организовывал интервью – данная информация подтвердится(что слили точно из Кремля);

- Несмотря на опровержение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Нет. До 1 декабря должна быть согласована дорожная карта по интеграции в рамках Союзного договора", вопрос естественно запущен в проработку – что подтверждают сначала слова одного источника, а потом отъезд: "Поручение направлено в ключевые министерства РФ, его следует выполнить до 1 января 2020-го, утверждает собеседник издания, также информацию подтвердил другой источник РБК, близкий к правительству. Он уточнил, что каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению. Например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем. Минфин РФ информацию РБК сперва косвенно подтвердил, ответив, что "вопрос прорабатывается". Позже в ведомстве заявили, что не владеют сведениями "о поручениях президента по сближению законов стран;

- Сработали современно, через СМИ - это такое предупреждение – действие, и шаг на обострение, показывая, что готовятся к более жёсткому обострению с Беларусью.

Новости
Кто "взрывает" Беларусь накануне визита Лукашенко в Украину

Мой прогноз-вывод: Все данные активности руководство Беларуси не делало бы, не понимая, что это приведёт к обострению с Россией, и отдавало себе отчёт, что есть запас прочности. В декабре, конечно-же ничего подписано не будет из глобального, будет "бодание", но надо себе отдавать отчёт, что Беларусь для России – это стратегическая страна; единственная страна, где русский язык – второй государственный, страна с которой у России нету границ и т.д. Россия – как "империя", как бы не хотелось им, не в состоянии экономическом – кормить Беларусь – за лояльность(большие всегда платят за маленьких, пример США-Польша), как того мы хотим, потому наша самостоятельность – хочется им или нет, но придётся привыкать!!! Значит будут договариваться, будут торги. Да, будет работать и "мягкая сила" от команды Бабича. Но рубикон пройден, мы уже не являемся в той зависимости от России, как было с 1999 по 2014 гг., мы уже стали сами играть в игры, главное не заиграться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Колтунов Александр Колтунов
Место
Беларусь
Источник
Источник: Facebook Александра Колтунова
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
7
Смешно
51
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Автор не в курсе что такое Рубикон и почему это слово надо писать с заглавной буквы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
жыд Александр Колтунов IT-developer, CEO Digital Finger, специальный корреспондент «БелГазета» в Украине СЧИТАЕТ СЕБЯ БЕЛОРУСОМ? Это очередной изгой.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Бо бояться, що Росія за собою втягне Білорусь в кризу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel