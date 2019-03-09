"Россия агрессивнее, чем СССР": Еще одна страна объявила о серьезной угрозе

Сейчас Россия ведет "более по-имперски агрессивную" политику, чем во времена СССР.

Об этом в эфире Польского радио заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський, передает Укринформ. Он отметил, что Советский Союз во времена Холодной войны был способен подписать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Возникает вопрос: какова природа нынешней России? Она сегодня более по-имперски агрессивная, чем СССР в период Холодной войны, ведь тогда можно было подписать такое соглашение о контроле над вооружениями, а сегодня его действие прекращают", - сказал Щерський.

По его словам, нужно быть готовыми к тому, что Россия не выполнит требований США и не вернется к исполнению договора РСМД.

Как писал OBOZREVATEL, накануне еще одна страна Европейского Союза назвала Россию одной из наибольших угроз для НАТО и других стран.

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