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/Новости мира

"Россия агрессивнее, чем СССР": Еще одна страна объявила о серьезной угрозе

5.7тЧитать материал на украинском

Сейчас Россия ведет "более по-имперски агрессивную" политику, чем во времена СССР.

Об этом в эфире Польского радио заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський, передает Укринформ. Он отметил, что Советский Союз во времена Холодной войны был способен подписать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Возникает вопрос: какова природа нынешней России? Она сегодня более по-имперски агрессивная, чем СССР в период Холодной войны, ведь тогда можно было подписать такое соглашение о контроле над вооружениями, а сегодня его действие прекращают", - сказал Щерський.

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По его словам, нужно быть готовыми к тому, что Россия не выполнит требований США и не вернется к исполнению договора РСМД.

Как писал OBOZREVATEL, накануне еще одна страна Европейского Союза назвала Россию одной из наибольших угроз для НАТО и других стран.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Польша
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
А до переворота так не было ...
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Империя и должна вести имперскую политику.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Чан Джеки, как вас задело то смотрю что не хотят страны из-за вас терять выгоды)
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