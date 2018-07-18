Новость из США. Новые обвинения предъявлены российскому агенту.

Сегодня в Вашингтоне российской гражданке, 29-летней Марии Бутиной, арестованной ФБР в воскресенье, федеральными прокурорами было предъявлено уже второе за два дня обвинение. Бутина обвиняется в том, что будучи агентом российского правительства и работая от имени влиятельного российского чиновника, бывшего парламентария, работающего на высокой должности в центробанке, устанавливала связи между этим чиновником и гражданами США, имеющими влияние на американскую политику и связанных с организацией, отстаивающей права на владение оружием, с целью продвижения российского влияния на политику США.

"Влиятельный российский чиновник" - это с очевидностью Торшин. А американская организация - это с такой же очевидностью NRA, ассоциация производителей стрелкового оружия, крупнейший донор республиканской партии, подозреваемая в передаче российских денег в предвыборный фонд Трампа.

Бутина посещала в 2016 году предвыборные мероприятия Трампа и ей даже позволялось публично задавать ему вопросы о том как он будет улучшать отношения с Россией в случае своего избрания.

Бутиной по предъявленным ей двум обвинениям грозит 10 лет заключения.