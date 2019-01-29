Российское дело: в США считают, что Трамп послал сигнал Путину

Бездействие президента Трампа в отношении России является возможным сигналом для РФ и других стран о том, что на процесс принятия решений президентом влияет конфликт интересов.

Такое мнение высказывается в статье CNN, пишет Иносми. Отмечается, что президент, похоже, намерен заявить об "отсутствии сговора". А не рассматривать утверждение о том, что работнику его предвыборного штаба было поручено обращаться к бывшему советнику предвыборного штаба президента Дональда Трампа Роджеру Стоуну по вопросам публикации новых данных на "Викиликс".

Ответ президента на выдвинутое специальным прокурором обвинение заявлением об "охоте на ведьм" (особенно если рассматривать его вместе с его реакцией на предыдущие обвинения) многие в мире поймут как знак того, что в вопросах, касающихся России, существует конфликт интересов.

Рождер Стоун и Дональд Трамп

"Крича об охоте на ведьм громче, чем о своем осуждении атак России, он готовит нас к очередному и очень опасному избирательному сезону. Его неспособность осудить противозаконные действия России, особенно когда к ним причастны его собственные соратники и родственники, вероятно, будет истолкована как попустительство этим действиям. Что в перспективе подвергает Соединенные Штаты огромному риску", — считает СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 января во Флориде (США) Федеральное бюро расследований задержало бывшего советника предвыборного штаба президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Задержание связано с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

25 января Стоуна освободили из-под стражи до суда под залог в 250 тыс. долларов.

Президент США Дональд Трамп назвал задержание своего бывшего советника "охотой на ведьм": "Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны! Никакого сговора не было! К контрабандистам, наркоторговцам и торговцам людьми и то относятся лучше", — написал Трамп в Twitter.

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