Министр иностранных дел России Сергей Лавров теперь бывает в Минске буквально каждые несколько недель. О конкретном содержании его переговоров с Александром Лукашенко и главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеевым сообщают не так уж и много. Ведь очевидно, что визит Лаврова – это не для подписания каких-то конкретных документов о российско-белорусском сотрудничестве. А это прежде всего демонстрация того, что Кремль готов в дальнейшем поддерживать Александра Лукашенко и его попытки сохранить власть в Беларуси и победить массовое протестное движение, – пишет Виталий Портников для "Радио Свобода".

Тем более красноречивым этот визит выглядит на фоне намерений новоизбранного американского президента Джозефа Байдена пригласить в Вашингтон прежнюю кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую. В Кремле словно дают понять, что у каждого есть свой кандидат на пост президента: у Запада и протестного движения – Тихановская, а у Кремля и белорусских силовиков – Лукашенко. И неизвестно еще, кто победит.

Однако в этой схеме противостояния, которая была в очередной раз продемонстрирована во время переговоров Лукашенко и Лаврова – оба политика ругали Запад и упрекали западных руководителей и правозащитников за двойные стандарты – есть свои проблемы. Лукашенко не спешит с новыми решениями по интеграции Беларуси с Россией. И его можно понять: в ситуации, которая сейчас сложилась, у Кремля нет другого выхода как в дальнейшем поддерживать белорусского диктатора. С интеграционными документами или без них.

Но и у Владимира Путина есть свои проблемы с Лукашенко. Он собирался договариваться об интеграции Беларуси с президентом, легитимность которого не подвергалась сомнениям ни собственными гражданами, ни международным сообществом – при всех претензиях о нарушении прав человека, которые в мире имели к Лукашенко и до последних президентских выборов в его стране.

А теперь договариваться придется с человеком, легитимность которой не признают сотни тысяч собственных соотечественников, которые продолжают выходить на улицы Минска и других белорусских городов и поселков с требованием проведения новых, честных президентских выборов и немедленной отставки Александра Лукашенко.

Уже многие страны не признают Лукашенко действующим президентом Беларуси, считают человеком, просто захватившим власть силой. Светлана Тихановская уже отметила, что любые международные соглашения, которые подпишет Лукашенко, не будут иметь силы, поскольку подписываются человеком, у которого нет для этого никаких полномочий.

Таким образом, ситуация с российско-белорусской интеграцией – даже если Кремлю удастся дожать белорусского правителя – напоминают ситуацию, которая сложилась с аннексией Крыма. Якобы и "референдум" удалось провести, и соответствующее решение крымского парламента получить, и провести решение о присоединении Крыма через российские Конституционный суд и парламент – а никакого уважения к этим решениям у международного сообщества нет. Все прекрасно понимают, что имели дело с правовой бутафорией, которая была призвана замаскировать обычную оккупацию чужой территории.

И никто в мире не признает Крым российским, даже Лукашенко в своей нынешней ситуации не делает таких заявлений. Единственный человек, которого удалось склонить к признанию российской принадлежности Крыма и открыть там почетное консульство – этом президент Никарагуа Даниэль Ортега, давний союзник Кремля еще со времен Леонида Брежнева. И произошло это только через 6 лет после российской оккупации полуострова.

Так может быть и с российско-белорусской интеграцией также. Лукашенко, чтобы удержать власть, может и согласиться на любые требования своего кремлевского покровителя. Будут приняты соответствующие решения белорусского парламента и Госдумы, внесены изменения в конституции обеих стран. Но в мире будут все равно считать, что имели дело с обычной правовой бутафорией, которая имела целью закамуфлировать оккупацию Беларуси – по Крыму. И самое главное – так будет считать белорусский народ, окончательно отождествляя диктатора и оккупанта.

И нужно понять: действительно лимсегодня Владимиру Путину выгодна интеграция с режимом, который окончательно утратил легитимность и уважение?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.