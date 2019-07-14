Российским военным в Сирии устроили "засаду": рвануло знатно

В провинции Дарьа (Сирия) на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил России боевики подорвали самодельную бомбу.
Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин, передает "Интерфакс".
Отмечается, что в результате взрыва люди не пострадали, военная техника также не была повреждена. По словам Бакина, после этого охрану российских военнослужащих существенно усилили.
Боевики в Сирии
news.ru
В России заверили, что взрыв был "диверсионно-террористическим актом", совершенным, по предварительным данным, сирийскими террористами для обострения ситуации в регионе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее силы Башара Асада и его российских союзников нанесли авиаудары по населенным пунктам на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок погибли шесть мирных жителей и еще 39 человек получили ранения.
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