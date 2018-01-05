Российским "горлопанам" предложили еще одну аннексию: названа территория

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров посоветовал россиянам, которые поддерживали аннексию Крыма, провести референдум на Курилах.

Такое заявление прозвучало в интервью Kasparov.ru.

"Крым не является спорной территорией. Это не спорная, а захваченная территория, в нарушение всех международных договоров. Что касается Курильских островов, то за основу нужно взять договор 1956 года. Не лишне вспомнить, что именно при Владимире Путине Россия сделала значительные уступки Китаю при демаркации границы в русле Амура", – рассказал он.

Политик отметил, что российско-японский территориальный конфликт необходимо завершить подобным образом.

"Очевидно, что Японии нужно отдать часть территории и дать ей участвовать в процессе освоения этих островов. А тем горлопанам, которые кричат о "референдуме" в Крыму, хочется предложить провести референдум на Курилах по поводу присоединения к Японии. Результат для них может быть неожиданным... А можно и в Кенигсбергской губернии провести аналогичный референдум", – подчеркнул он.

По мнению Каспарова, в современном мире территории перестали играть ключевую роль.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Каспаров заявил, что если аннексия Крыма прошла достаточно успешно с точки зрения Путина, поскольку все было сделано быстро, а занятая Майданом Украина явно не была готова к такому повороту событий, то попытка расчленения Украины и создание мифической "новороссии" провалились с треском.