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Покушение на создателя "Новичка": российский журналист объяснил осечку

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Покушение на жизнь Владимира Углева, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии, могло быть совершено с целью запугивания, а не убийства.

"Мне кажется, если бы его хотели убить, то организовали бы все более эффективно. А так это скорее запугивание, чтобы он много не разговаривал, никому интервью не раздавал. Трудно сказать. Мне кажется, что это такой легкий намек, чтобы человек держал язык за зубами", – сказал в комментарии "Обозревателю" российский журналист Федор Клименко.

По словам журналиста, можно подумать, что в данном случае была "некачественная работа" соответствующих спецслужб, потому что они один раз не смогли убить российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, но не считает, что система может дважды подряд давать сбой.

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"С другой стороны есть другая версия, что со Скрипалями они так поступили намеренно, чтобы вызвать международный скандал перед выборами, вызвать санкции и использовать это в пропагандистских целях перед выборами, чтобы все сплотились вокруг дорогого Владимира Владимировича (Путина, – Ред.)", – говорит Клименко.

Не исключает российский журналист и того, что российские власти начали нервничать, из-за чего допустили грубую ошибку.

"Понятно, что они нервничают с такими ошибками. Чем сложнее становится ситуация, тем быстрее идут события и тем быстрее приходится на них реагировать, соответственно тем больше вероятность ошибки и тем больше этих ошибок выплывает. Могла быть ошибка, могли поспешить", – считает он.

Как ранее сообщал "Обозреватель" три военных грузовика прибыли в Солсбери, чтобы начать очистку в городе после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Федор Клименко
Место
Россия
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