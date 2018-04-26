Покушение на создателя "Новичка": российский журналист объяснил осечку

Покушение на жизнь Владимира Углева, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии, могло быть совершено с целью запугивания, а не убийства.

"Мне кажется, если бы его хотели убить, то организовали бы все более эффективно. А так это скорее запугивание, чтобы он много не разговаривал, никому интервью не раздавал. Трудно сказать. Мне кажется, что это такой легкий намек, чтобы человек держал язык за зубами", – сказал в комментарии "Обозревателю" российский журналист Федор Клименко.

По словам журналиста, можно подумать, что в данном случае была "некачественная работа" соответствующих спецслужб, потому что они один раз не смогли убить российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, но не считает, что система может дважды подряд давать сбой.

"С другой стороны есть другая версия, что со Скрипалями они так поступили намеренно, чтобы вызвать международный скандал перед выборами, вызвать санкции и использовать это в пропагандистских целях перед выборами, чтобы все сплотились вокруг дорогого Владимира Владимировича (Путина, – Ред.)", – говорит Клименко.

Не исключает российский журналист и того, что российские власти начали нервничать, из-за чего допустили грубую ошибку.

"Понятно, что они нервничают с такими ошибками. Чем сложнее становится ситуация, тем быстрее идут события и тем быстрее приходится на них реагировать, соответственно тем больше вероятность ошибки и тем больше этих ошибок выплывает. Могла быть ошибка, могли поспешить", – считает он.

Как ранее сообщал "Обозреватель" три военных грузовика прибыли в Солсбери, чтобы начать очистку в городе после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.