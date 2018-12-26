Российский ученый предложил затопить США суперцунами и стал посмешищем

В России задумались о развороте течения Гольфстрим с помощью ядерного оружия. Так, публикацию этому даже посвятили в издании "Военно-промышленный курьер".

В частности, автор статьи Чоро Тукембаев предложил осуществить этот план с помощью прорыва радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом. Это якобы обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим. Таким образом, его воды затопят восточное побережье Северной Америки, сообщает "Lenta.ru".

"Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае — 300 метров, в каньоне — больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши — Вашингтон, зависит от напора", — отмечает Тукембаев.

Взрыв ядерной бомбы YouTube

По его мнению, "природный канал подобен аэродинамической трубе, на входе которой вулкан, на выходе — Вашингтон", и расположен поперек "пролива имени Сталина", о котором говорил лауреат Нобелевской премии мира, советский физик-теоретик Андрей Сахаров.

Тукембаев заявляет, что в случае применения российского подводного беспилотника "Статус-6" ("Посейдон") последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода. Также автор рассмотрел возможность затопления Европы, для чего потребуется создать волну в "природном канале", который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.

Публикация Тукембаева является откликом на статью заместителя президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, выпущенную в октябре. В материале предлагается для уничтожения США сбросить на Йеллоустоунский супервулкан или разломы тихоокеанского побережья ядерные боеприпасы гиперкалибра (более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте).

Бредовая идея российского ученого спровоцировала бурное обсуждение в сети, однако большинство ее пользователей жестко раскритиковали Тукембаева и усомнились в его адекватности.

Гольфстрим "АиФ-Украина"

"Кто-то сказал: "Дебилы — самая могущественная партия в мире. У них сторонники есть везде", "Этo, 6л*дь, и ecть pycкaя дyxoвнocть", "Опять в дурдоме забыли дверь закрыть", "В больничку обоих! В смирительные рубашки!", "Идиот", "Coвceм paшиcтcкий 6иoмycop c кaтyшeк cъexaл", "Сколько в рашке больных... Психиатров на всех не хватает", — возмущаются люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целях запугивания Украины Кремль активно начал грозить уничтожением или перенаправлением русла Днепра как основной водной артерии страны.

Для этого страна-агрессор "реанимировала" еще с ельцинских времен соответствующие заявления "российских ученых" и их проекты.

Одним из наиболее ярых приверженцев этой идеи является скандальный российский политик Владимир Жириновский. Так, еще в 2014 году он предложил пустить Днепр в обход Украины в отместку за прекращения поставок пресной воды на территорию временно аннексированного Крыма.

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