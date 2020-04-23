Российский ученый Петр Чумаков обвинил Китай в том, что там уже более 10 лет проводят "безумные эксперименты" с коронавирусом. Якобы, это могло стать причиной бушующей сейчас пандемии.

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Как сообщает DailyMail, Петр Чумаков, являющийся главным научным сотрудником московского Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, заявил, что ученые из Уханя уже более 10 лет работают над созданием новых вариаций коронавируса. Он предполагает, что так был создан и COVID-19.

"Они делали совершенно безумные, на мой взгляд, вещи: к примеру, вставки в геном, которые придавали вирусу способность заражать клетки человека", – рассказал российский ученый.

При этом, он допускает, что китайские ученые могли просто изучать патогенность вируса или работать над вакциной против ВИЧ, а не создавать биологическое оружие. Тем не менее, он заявил, что есть вероятность того, что их действия курировали, направляя в другое, более опасное, русло.

Петр Чумаков gmpnews.ru

Чумаков также добавил, что пока рано кого-то обвинять, но необходимо провести расследование, которое сможет доказать или опровергнуть эту версию. К слову, он даже считает, что среди виновных могут оказаться американские консультанты.

"Интересно, что работавшие с вирусом китайцы и американцы публиковали все свои работы в научной прессе. Поэтому я удивляюсь, почему такая информация приходит к людям так медленно", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Китаем и Германией вспыхнула дипломатическая война. Редактор одного немецкого медиа потребовал от Пекина компенсации за ущерб от коронавируса, что вызвало негодование у китайских дипломатов.

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