Российский телевизор захватили террористы. Это не метафора, а исторический факт. В этом можно убедиться, посмотрев на главном российском государственном телеканале "Россия-1" программу "Вечер" от 23.05.2018. Выступает постоянный участник это программы, "политолог" Дмитрий Куликов: "Россия не заинтересована в существовании такого субъекта, как Украина". Это изумительное суждение приоткрывает люк, ведущий в сумрачные лабиринты сознания сторонников путинского режима. Оказывается, для того чтобы какая-либо страна существовала, необходимо, чтобы в ее существовании была заинтересована Россия. В этой странной картине мира Россия является не просто высшей ценностью и центром Вселенной, что тоже немного нелепо, но часто встречается у патриотов любой национальности и гражданства. В головах обитателей российского телевизора Россия предстает Творцом, по воле которого любая страна появляется на карте мира и обречена исчезнуть, если Россия этого пожелает.

Продолжая свои размышления о бессмысленности жизни Украины, "политолог" Куликов переходит к доказательствам: "Шерсти от нее (от Украины) мало, а визгу много. Зачем она нужна?". И завершает: "У России нет ни одного аргумента, чтобы такой субъект существовал!". В этот момент в студии главного государственного телеканала раздались аплодисменты.

От заявления о "ненужности" Украины в студии Соловьева легко и непринужденно переходят к обсуждению того, как именно эту "историческую ошибку" исправить. "А зачем мы вообще признаем президента Порошенко и Украину?" - задается вопросом Соловьев. И продолжает свою мысль: "Надо не признавать государственные границы Украины. Надо дезавуировать Беловежские соглашения!".

Тут "востоковед" Семен Багдасаров понимает, что настал его час. "Беловежская пуща – это преступление! Мы хотим восстановить единое государство – украинцы, белорусы и русские!" - объявляет "востоковед" Семен Багдасаров, который, видимо, успел получить доверенности от всех представителей упомянутых народов, но, в силу физического объема этих бумаг, не стал их тащить в студию.

В кукольном театре Соловьева кукла Багдасаров выступает в амплуа великого полководца, большого мастера военной стратегии и тактики. "У нас в России живут миллионы украинцев. Неужели нельзя сформировать из них несколько полков?" - возмущенно спрашивает Семен Аркадьевич, переходя уже к конкретному обсуждению плана окончательного решения украинского вопроса. "Трудно сформировать правительство Украины в изгнании?" - голос Семена Багдасарова гремит, он явно вознамерился камня на камне не оставить от ведомств Лаврова и Шойгу, а также от политики администрации президента.

Разгромив российскую политику воинственный "востоковед" переключается на США. "Какого черта этот представитель США делает у наших границ?" - гневается Багдасаров, имея в виду визит представителя США Волкера на Донбасс. И тут же задает американцу правильный курс движения: "Пусть болтается у границ Мексики, иначе мы там окажемся!". Запугав до икоты Волкера, Семен Багдасаров вновь обращает свой взор в пределы России и обнаружив там недобитых олигархов, вносит конструктивное предложение: "Этих гнид (олигархов) надо уничтожать, пока они во вшей не превратились!". На робкий вопрос Соловьева, надо ли уничтожать любой большой бизнес, непреклонный Багдасаров отвечает категорически: "Да, любой большой бизнес подлежит уничтожению". И в доказательство своей правоты приводит неубиваемый аргумент: "В аппарате Иосифа Виссарионовича Сталина олигархов не было!".

Участники этой программы были настроены крайне критично по отношению к политическому руководству страны. Настолько, что притихший Вячеслав Ковтун, когда получил слово, обвел участников программы удивленным взором и испуганно сказал: "Я не понимаю, куда попал: это что – собрание декабристов, революционеров?". Соловьеву явно понравилось сравнение с декабристами, он выпятил грудь и, гордясь своим якобинством, с чувством произнес: "Да, у нас тут можно высказывать разные мнения". В чем-то Соловьев прав. Действительно, в российском телевизоре есть место плюрализму и даже критике правительства. Правда, весь спектр одобряемых мнений находится в диапазоне мракобесия и людоедства. Вполне нормальны дискуссии, в которых спорят, надо ли всех либералов и демократов непременно повесить, или кого-то можно расстрелять, а кого-то оставить в живых и дать сбежать за границу. Даже Путина можно немножко упрекнуть. Но только за излишнюю доброту, доверчивость и ангельское терпение к врагам народа, внутренним и внешним.

Именно с этих позиций Соловьев покритиковал руководство России, когда речь зашла об аресте главы РИА Новости Украина Кирилле Вышинском. "Если бы у меня были полномочия", - мечтательно произнес Соловьев, - "то все порты Украины были бы тут же перекрыты и в 24 часа Вышинский должен быть возвращен в Россию". Не вполне понятно, с какой стати гражданин Украины, арестованный на территории Украины, живущий на территории этой страны, руководивший украинским СМИ и обвиняемый в преступлении против суверенитета Украины, должен быть почему-то "возвращен" в Россию. Впрочем, искать логику в речах Соловьева и его кукол занятие бессмысленное.

Свой вклад в план окончательного решения украинского вопроса, а также в критику России, которая спустя рукава решает этот вопрос, внес Яков Кедми. Он прямо так и заявил: "Проблема Украины не решена! А значит, политика России – провалилась". После чего израильский общественный деятель поставил России медицинский диагноз. "Отношение России к Украине – шизофреническое!" - сообщил Кедми. И уточнил симптомы диагноза: "С одной стороны говорят, что там преступный режим, с другой – признают. Решите, кто и что для вас Украина: преступный режим или легитимная власть?". И завершил свой спич требованием: "Шизофрению лечить надо!".

Группировка ХАМАС, которая во всех странах цивилизованного мира признана террористической, ставит своей целью уничтожение государства Израиль. "Сбросим Израиль в море!" - такой призыв содержится в хартии ХАМАС и с таким призывом обращаются лидеры этого группировки к своим сторонникам. Призывы к уничтожению государства – члена ООН, приводящие к агрессии против этого государства и его граждан, послужили основанием признания группировки ХАМАС – террористической.

Российский телевизор находится во власти людей, которые постоянно призывают к уничтожению Украины, к развязыванию против нее агрессивной войны. Поскольку в прокуратуре и прочих правоохранительных органах у власти находятся единомышленники и подельники преступников из телевизора, рассчитывать на применении к ним статьи 354.2 УК РФ (срок до 5 лет), не приходится. Остается надеяться, что США и Европа поймут, наконец, с чем они имеют дело и объявят российское телевидение – террористической организацией.