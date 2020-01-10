Российский танкер протаранил судно с людьми в Черном море: первые подробности

В пятницу, 10 января, в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном.

Столкновение произошло недалеко от берега Турции, передает телеканал Haberturk.

"Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся на его борту, трех спасли, остальные пока считаются пропавшими без вести", – сказано в сообщении.

Новости Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

На данный момент причины ЧП устанавливаются. На время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

Танкер Haberturk

Место аварии Haberturk

Как сообщал OBOZREVATEL, в России во время проведения ремонтных работ загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".

Ранее в РФ, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков, в котором ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов".

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