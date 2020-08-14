Российский политолог рассказал о состоянии Лукашенко после инсульта

Виктория Довгань Мир 10:16, 14.08.2020 Обновлено: 10:44, 14.08.2020

Российский политолог Валерий Соловей сообщил, что медикам удалось спасти президента Беларуси Александра Лукашенко после кровоизлияния в мозг.

На своей странице в Facebook он уточнил, что белорусский лидер перенес несколько микроинсультов, которые повлияли на нарушение мимики.

"Врачи-вредители спасли президента Беларуси. Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий – нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала", – рассказал Соловей.

По его словам, 13 августа Лукашенко записал обращение к нации, которое должно выйти в эфир белорусского телевидения 14 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Соловей сообщил, что в разгар протестов в Беларуси у Лукашенко случился второй за месяц инсульт. Для его лечения якобы вызвали китайских медиков.

  • Напомним, на экстренном совещании Совета безопасности 29 июля Лукашенко появился с забинтованной рукой. Специалисты предположили, что под повязкой находится катетер для ввода лекарств.

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