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Российский политолог рассказал о состоянии Лукашенко после инсульта

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
1,9 т.
Александр Лукашенко якобы перенес инсульт

Александр Лукашенко якобы перенес инсульт.

Российский политолог Валерий Соловей сообщил, что медикам удалось спасти президента Беларуси Александра Лукашенко после кровоизлияния в мозг.

На своей странице в Facebook он уточнил, что белорусский лидер перенес несколько микроинсультов, которые повлияли на нарушение мимики.

"Врачи-вредители спасли президента Беларуси. Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий – нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала", – рассказал Соловей.

По его словам, 13 августа Лукашенко записал обращение к нации, которое должно выйти в эфир белорусского телевидения 14 августа.

Александр Лукашенко инсульт

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Соловей сообщил, что в разгар протестов в Беларуси у Лукашенко случился второй за месяц инсульт. Для его лечения якобы вызвали китайских медиков.

  • Напомним, на экстренном совещании Совета безопасности 29 июля Лукашенко появился с забинтованной рукой. Специалисты предположили, что под повязкой находится катетер для ввода лекарств.

БеларусьВалерий СоловейАлександр Лукашенко
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