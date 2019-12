Российский корабль-разведчик нарвался на военных США и Канады

Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) наблюдает за активностью разведывательного корабля ВМФ России "Виктор Леонов".

Об этом сказано в официальном заявлении в Twitter. Так, сказано, что НОРАД и Северное командование Вооруженных сил США отслеживают перемещения представляющих интерес иностранных военных кораблей в своей зоне ответственности.

При этом указано, что речи об ответных мерах против российской стороны не идет.

Также НОРАД заявило о постоянных операциях в воздухе и на море, которые помогают обеспечить безопасность США и Канады.

NORAD and USNORTHCOM closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels such as the Russian ship VICTOR LEONOV, in our AOR. We are aware of Russia's naval activities, including the deployment of these intelligence collection ships in the region. 1/2