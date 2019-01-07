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Российский капитан загадочно умер на корабле: что известно

5.4тЧитать материал на украинском

Капитан российского судна "Канопус" найден мертвым в собственной каюте.

Такие сведения поступили к береговой охране Турции, сообщает "РИА Новости". В настоящее время сухогруз находится в порту Чанаккале.

Судно направлялось из Черного моря через Босфор в сторону пролива Дарданеллы. Подробной информации пока нет.

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Российский капитан загадочно умер на корабле: что известно

НТВ

По словам источников, "сведения о смерти капитана корабля "Канопус" компетентные власти Турции подтверждают". По данным Анкары, погибший — гражданин России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января грузовое судно с украинцами и россиянами затонуло в Черном море у берегов Турции.

Место
Россия
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Очередной пидарашенский скотопидар преставился!
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Ну сдохла и сдохла . Каждую рускую дохлую собаку коментировать жизни не хватит 😂
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