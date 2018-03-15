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Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Все статьи автора

Российский город-монстр: это был бы рай, если бы...

13.5т

Черное небо

"На улицу не выходить, окна не открывать, по возможности — уехать из города" — это не инструкции на случай ядерной войны или приезда Путина. Это правила, по которым 60 дней в году живёт огромный город-миллионник в самом сердце России, история которого меня поразила.

Он стоит на берегу величественной, могучей реки. Вокруг него — тысячи километров изумительной красоты сопок, покрытых тайгой. Места вокруг безлюдные: на территории, которой позавидовала бы любая страна, плотность населения примерно в 100 раз ниже, чем в Европе.

Это был бы самый настоящий рай, если бы не небо. Оно чёрное. Точнее, серо-коричневое. Мутное. Опасное. Не везде — только над городом, ведь люди сами сделали его таким.

Река

Плотина ГЭС

Река, рассекающая город на две части, когда-то была самой обычной, хотя и очень большой. Всё изменилось в 1956 году, когда начали строить ГЭС и реку перегородили плотиной.

Водозаборники ГЭС расположены на глубине 40 метров, где круглый год вода почти одной и той же температуры: +4 градуса. Именно она проходит через турбины, а верхний слой воды, который прогревается летом и замерзает зимой, плотина отсекает.

Из-за этого летом в реке больше купаться нельзя, а зимой за плотиной образуется незамерзающая полынья протяжённостью 300 километров.

Туман

Туман над рекой

В холода от сравнительно тёплой реки поднимается туман. Подогретые рекой потоки воздуха работают как пылесос, собирая всю дрянь из окрестностей и удерживая её в воздухе, если нет сильного ветра.

А с ветром бывает сложно: город расположен в низине, да и плотная городская застройка не способствует перемещению воздушных масс.

Поэтому висящий на одном месте туман впитывает в себя полтора десятка видов токсичных веществ, включая формальдегиды, хлороводород, сероводород, фенол, бензол, диоксид азота, толуол, ксилол и ещё чёрт знает что, становясь ядовитым.

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Завод

Алюминиевый завод

ГЭС строили, чтобы питать огромный (второй по размеру в мире) алюминиевый завод. Говорят, что его проектировали в два раза менее мощным и собирались построить в семь раз дальше от города, чтобы избежать проблем с экологией, но потом что-то пошло не так.

Я в это не верю. Зачем строить дальше, если можно ближе? Зачем тратить больше, если можно меньше? Только чтобы живущие в городе люди не дышали фтористыми соединениями, бензапиреном и сернистым ангидридом? Да не смешите меня.

Его изначально создавали монстром, который отравляет своими ядовитыми выбросами воздух. Не он один, конечно. Кроме алюминиевого завода есть металлургический, машиностроительный, каучуковый, цементный и множество других, более или менее грязных.

Но даже все вместе они, возможно, не смогли бы выбросить в воздух достаточно токсичной дряни, если бы не одно "но": алюминиевый завод потребляет более 70% энергии ГЭС и остатка не хватает городу для жизни.

Уголь

Угольная ТЭЦ

Чтобы обогревать и снабжать город электричеством, были построены одни из самых мощных в стране ТЭЦ, работающие на дешёвом буром угле, добывающемся по соседству.

Бурый уголь — грязное топливо. Он даёт много золы, содержит тяжёлые металлы и радионуклиды, а в выбросах оказывается много серы.

Количество вредных выбросов можно снизить, используя современные технологии. Вот только основная часть оборудования ТЭЦ была создана ещё в прошлом веке, в стране, которой больше нет, и давным-давно устарела.

Атом

Атомная гора

Интересно, что совсем рядом, всего в 60км ниже по течению, в маленьком городке, на глубине 200 метров под землёй до последнего времени работало сразу три ядерных реактора, первый из которых был запущен ещё в 1958 году.

Правда, электричество и тепло вырабатывал только один из них, да и то совсем немного — снабжая не огромный алюминиевый завод, не город-миллионник, а городок с населением всего 100тыс. человек.

В основном же реакторы грели воду реки, попутно делая её радиоактивной, ведь их основной задачей было производство не энергии, а оружейного плутония.

Сейчас реакторы остановлены и превращены в могильники, а на территории горно-химического комбината, в непосредственной близости от реки, хранится и перерабатывается отработанное ядерное топливо. Сколько его там накопилось за 60 лет — можно только догадываться.

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Газ

Сила Сибири

Проблему недорогого и сравнительно чистого топлива для ТЭЦ мог бы решить природный газ.

Газпром, как спрут, опутал своими газопроводами всю Европу: Северный поток, Южный поток, Голубой поток, магистрали через Украину и Беларусь, Сила Сибири в Китай, заводы по производству сжиженного природного газа.

Что-то давно работает, что-то строится, что-то ещё только планируется. Наш газ есть везде.. Только не в самом центре России. Ни маршруты прокладки газопроводов, ни источники их финансирования до сих пор не определены.

Причина проста: дорого. Перевод ТЭЦ с угля на газ в 2 раза снизит выбросы и в 4 раза повысит стоимость энергии. Стоимость энергии — это важно. Стоимость человеческой жизни — практически ничто.

Жизнь

Митинг в противогазах

Нельзя дышать ядовитым смогом 60 дней в году без последствий. Заболеваемость раком лёгких за 7 лет выросла на 22%. Это значит, что каждый год в городе умирает минимум на 300 человек больше, чем могло бы. Если к этому добавить рост смертности из-за прочих связанных с качеством воздуха заболеваний, цифры получатся намного страшнее.

И это только дополнительные смерти, которых можно избежать. За десять лет — 3000-5000 человек. Как раз столько, кстати, работает на огромном алюминиевом заводе.

Борьба

Дерипаска

Каждый борется за что-то своё. Кто-то — за жизнь, кто-то — за теплое место в администрации, кто-то — за очередной миллиард долларов.

Активисты устанавливают в городе за свой счёт датчики мониторинга качества воздуха, а природоохранная прокуратура давит на создателя этой независимой мониторинговой сети, потому что её данные никак не хотят совпадать с благостными официальными цифрами.

Городская администрация предлагает жителям меньше топить печки и ездить на автомобилях с чётными номерами по чётным дням, а на нечётных номерах — по нечётным, и заодно перевести их на газ (это же проще, чем переводить на газ ТЭЦ).

Владелец завода бодро рапортует о внедрении нового, суперэкологичного техпроцесса. Правда, в виде эксперимента и только на 10% электоролизеров, а остальные продолжают работать по циклу Содерберга 1920 года, давно запрещённому даже в Китае, славящемся своим наплевательским отношением к экологии и людям.

Цена

Китайский алюминий

Китай опережает Россию по производству алюминия в 5 раз. Треть себестоимости алюминия — это электроэнергия. По энергоэффективности современные китайские электролизеры с силой тока в 640 килоампер превосходят не только старые отечественные на 300кА, но и перспективные, ещё только находящиеся в разработке на 550кА.

А это значит, что конкурировать с Китаем можно, лишь сэкономив на чём-то другом. Поэтому никто не будет выносить алюминиевый завод за пределы города. Никто не будет серьёзно вкладываться в его переоснащение.

Пока жизни людей ничего не стоят, низкая себестоимость отечественного алюминия будет достигаться за счёт экономии на здоровье жителей города.

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План

Совещание с Путиным

Иногда в город заезжает высокое начальство. По странному совпадению, в эти дни небо никогда не бывает чёрным. То ли им так везёт с датами, то ли они не хотят ехать в город, когда там нечем дышать, то ли заводы предусмотрительно стараются "прикрутить фитилёк" к приезду важных гостей.

Начальство слушает о проблемах экологии, сочувственно кивает головой и, разумеется, предлагает помощь. В последний раз помощь заключалась в предложении разработать план по созданию проекта, целью которого будет, видимо, достижение предварительных договорённостей о первых шагах к определению подходов к решению вопроса о разработке программы первоочередных мер по согласованию экологических интересов правительства России, краевой администрации и промышленных предприятий (это вольная, но довольно точная интерпретация).

В общем, медведю, волку и лисе вежливо и ненавязчиво предложили разработать план по развитию овцеводства. Мнением овец, разумеется, никто не поинтересовался.

Причина

Деньги из людей

На первый взгляд кажется, что причины экологической катастрофы многочисленны, случайны и лежат в далёком прошлом. Сначала кто-то не подумал и построил город в низине, потом кто-то ошибся и спроектировал неправильный водозабор, затем кто-то ошибся и спроектировал слишком мощный завод, после этого кто-то ошибся и забыл провести газопровод, спустя какое-то время кто-то ошибся и не учёл рост города..

Это не так. Причина у всего происходящего одна, она носит системный характер и она никуда не делась.

Сформулировать её очень просто: в России люди это не цель, а средство. Не субъект, а объект. Проще говоря — ресурс. Распространённый, универсальный, простой в использовании и почти дармовой.

Ими можно засевать поля сражений, их можно укладывать в фундаменты грандиозных строек, ими можно удобрять целину, их можно бросать в топки огромных заводов, и из них можно добывать деньги. Много денег.

Так было во времена татаро-монгольского ига, так было во времена крепостничества, так было при СССР, так есть сейчас — со временем менялись лишь выгодоприобретатели, а суть оставалась всё той же.

Пока это не изменится, не изменится и всё остальное..

P.S.

Я намеренно до сих пор не называл город, о котором идёт речь, потому что для меня он олицетворяет всю Россию, настоящую Россию, которую я люблю и за которую переживаю. Ведь Россия это не сопки, не тайга, не реки, не города, не заводы и не небо. Россия — это люди, а всё остальное лишь производное от них.

Я уверен, что в большинстве своём это прекрасные люди, и когда они, наконец, осознают свою ценность, свою значимость, поймут, какой потенциал в них заложен, и научатся им распоряжаться без сомнений и страха, чёрное небо очень быстро снова станет голубым.

По мере сил я тоже стараюсь этому способствовать: пишу честные статьи и учу людей тому, что у меня получается лучше, чем у прочих. Это пусть и не большой, но честный вклад, и с 20 по 22 апреля я снова приеду в этот город сразу с тремя моими любимыми тренингами.

Ну а ещё я буду искренне рад снова увидеть замечательных людей, которых я встретил в прошлый приезд, и, конечно же, познакомиться с новыми.

Так что до встречи, Красноярск!

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