Российский фрегат столкнулся с грузовым кораблем в водах Дании

На шведско-датской границе столкнулись грузовое гражданское судно и фрегат Военно-морского флота России.

Авария произошла возле Эресуннского моста, который соединяет две страны, на датской стороне, пишет местное издание Maritime Danmark.

На место происшествия были стянуты военные Швеции и Дании.

Как выяснилось, грузовое судно принадлежит компании Ice Rose, которая зарегистрирован на Маршалловых островах. Также стало известно название фрегата – "Казанец". Он входит в состав Балтийского флота России.

В результате столкновения повреждения получили оба судна, никто из членов экипажа не пострадал. При этом у военного корабля образовалась пробоина.

Датские военные будут удерживать торговое судно, пока не будет подтверждена его мореходность. "Казанец" своим ходом направился в Балтийск.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за густого тумана в районе моста.

Столкновение произошло у Эресуннского моста. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, США в марте заметили российский разведывательный корабль "Прибалтика" (ССВ-80) в Тихом океане вблизи военной базы Перл-Харбор.