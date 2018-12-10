Новость из США. Адвокаты гражданки России Марии Бутиной, обвиняемой в том, что она являлась агентом иностранного государства, обратились в суд с просьбой назначить на вторник судебные слушания о признании Бутиной своей вины.

Бутина была арестована минувшим летом, ей были предъявлены обвинения в том, что она, будучи агентом российского правительства без регистрации, заводила связи в США с целью оказания влияния на принятие политических решений, выгодных России.

Бутина, представляясь сторонницей свободного владения оружием в России и представителем организации таких сторонников, возглаваляемой близким к Путину заместителем председателя центробанка России Торшиным (находящимся под американскими санкциями), установила связи с представителями NRA - ассоциации производителей стрелкового оружия, являющейся крупнейшим финансовым донором республиканской партии и имеющей тесные связи со многими республиканскими политиками. Бой-френдом Бутиной был Пол Эриксон, политтехнолог республиканской партии. Сообщают, что Эриксон недавно получил письменное уведомление от федеральной прокуратуры, что он сам является объектом расследования по делу Бутиной. Бутина участвовала по крайней мере в одном публичном предвыборном мероприятии Трампа в 2016 году, где обсуждала с ним улучшение отношений США с Россией в случае избрания Трампа и возможную отмену санкций (соответствующее видео много раз показывали по американским телеканалам).

После предъявления обвинений Бутина не признала себя виновной. Прсьба адвокатов о назначении новых слушаний, очевидно, означает, что Бутина собирается признать себя виновной и заключить сделку со следствием. В связи с этим самым интересным, конечно, является то, что она расскажет следователям.