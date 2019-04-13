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Российских пропагандистов наказали в Европе: в чем дело

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Сотрудников Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Елену Ерофееву и Павла Кострикова лишили шенгенских виз из-за сюжета о "Свидетелях Иеговы", снимавшегося в Эстонии.

Как выяснилось, российские журналисты въехали в Шенгенскую зону через Финляндию по визам Италии и Франции, затем на пароме добрались до Эстонии. Там они собирались снимать сюжет, сообщает "МК".

Для этого пропагандисты проникли в Кесклиннаскую общину иеговистов и там проводили съемку скрытыми камерами.

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Российских пропагандистов наказали в Европе: в чем дело

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Эстонские власти заявили, что действия российских журналистов можно охарактеризовать как дискриминацию по религиозному признаку. В этой связи в отношении Ерофеевой и Кострикова был введен запрет на въезд в Шенген на срок в пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому пропагандисту Андрею Норкину, ведущему программы "Место встречи" на НТВ стало плохо прямо посреди эфира об Украине.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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