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/Новости мира

Российские военные ворвались на территорию Грузии: люди в панике

12.7тЧитать материал на украинском

Российские военные вошли в село Хурвалети, которое находится на линии разделения в зоне грузино-осетинского конфликта.

Об этом сообщает лидер антиоккупационного движения "Сила в единстве" Давид Кацарава, передает "Эхо Кавказа". По его словам, сейчас в Хурвалети направляются активисты. Информацию также подтверждают местные жители в соцсетях, отмечая, что российские военные заняли часть села.

При этом грузинская полиция не пропускает в сторону села журналистов и собравшихся граждан, заблокировав все проходы и отказавшись комментировать ситуацию.

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Местные жители сообщили, что обстановка в селе остается напряженной. Российские военные пересекли линию разделения и не пускают людей на собственные участки. При этом передвижение российских военных было замечено у села Атоци.

По словам мэра Горийского муниципалитета Константина Тавзарашвили, военные в масках находятся на подконтрольной центральным властям Грузии территории. "Пока неизвестен мотив их появления. На месте находятся грузинские правоохранители", — сообщил Тавзарашвили.

Ранее у села Хурвалети со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия российские военные установили наблюдательный пост с вышкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в НАТО назвали следующий город Украины, над которым нависла угроза вторжения российских оккупантов.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Грузия
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Комментарии
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Интересно
51
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Livesey David
Livesey David
Грызунов бегающих вижу на фото, российских военных нет, очередной фейк для взбадривания кастрюлек.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Livesey David, ну,это потому что ты - тупой ватный мудак. https://www.ekhokavkaza.com/a/29823236.html
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Они никак не могут понять за что их так ненавидят все соседи ? .
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Факторович Фактор, Ты дебил? или как ?....
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Петренко Амадеус, Ты дебил?....Грузины вторглись в русскую деревню или как ?....
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
кацапи-захабнілі- це україньською а щоб зрозуміли кацапи-- російською кацапы- АХУЕЛИ! ничего- пиздец им не присниться- а будет наяву!
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9
1
2 из 10 ответов | показать все
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Петренко Амадеус, Ты хохол !.Но никак не украинец.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Rudenko Konstantin, ути-пути, какие мы грозные! может еще предложишь черепа украинцев измерять, что-бы определить чистоту мира? давай нацик, не стесняйся!
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