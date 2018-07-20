Российские ученые слили Западу разработки уникального оружия Путина - СМИ

ФСБ РФ провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.

Как сообщает "Коммерсантъ", действия силовиков проводились в рамках уголовного дела по статье о госизмене.

По имеющейся информации, ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которые получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно".

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", – рассказал газете один из источников, знакомый с материалами спецслужбы.

Он не стал называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус. По его словам, "грядущий разбор полетов будет "беспрецедентным", и история "точно не завершится одними увольнениями".

В свою очередь руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко подтвердил факт следственных действий.

"Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия испытала опаснейшее оружие.