Всем известна эпопея о "помощи", которую направила РФ в Италию. Мало того, что 70% привезенного оказалось просто ненужным (балалайки + матрешки), так еще и выяснилось, что "помощники", в основном – шпионы и специалисты по применению бактериологического оружия. По факту, основной помощью стало мытье улиц военными автомобилями РФ. Правда, учитывая то, что российские космонавты с радостью получили контракт на профилактику туалетов на американских модулях МКС, мытье улиц уже не кажется чем-то особенных. В Москве действительно считают, что помощь они оказали серьезную, за что им надо петь гимны и кантаты.
Тем не менее, россияне не слишком преуспели в деле утверждения своего имиджа спасителей, а вот Китай – переплюнул всех. Так, китайские СМИ поясняют своим гражданам, что мудрый Си заделался спасителем человечества и помогает всему миру медицинскими масками, костюмами, тестовыми системами и прочим.
Правда, эти же СМИ как-то обошли вниманием тот факт, что сначала именно Си помог миру с коронавирусом, но такие детали можно смело опустить, дабы не портить образ бескорыстного и доброго спасителя. Кстати о бескорыстности. Если вам платят за вашу продукцию, причем – названную вами цену, а тем более – цену, которая стала результатом аукциона, то надо быть совершенно отчаянным пассажиром, чтобы все это называть помощью.
Так, можно вполне говорить о том, что застройщик не продал вам квартиру, вывернул из вас кучу бабла, а помог вам. Или следуя той же логике, автосалоны можно смело переименовать в пункты "авто помощи". То есть, вы зашли туда, оставили свои деньги и почувствовали облегчение в карманах, что уже хорошо, но вы еще и получили автомобиль. Разве это не помощь? Да просто вы пошли за продуктами и смотрите, как на кассе помощники формируют веселые цифры. И это не потому, чтобы взять с вас деньги, а чтобы прикинуть, насколько они вам помогли. Ну а деньги – зло. Главное – помощь.
Но от этой самой помощи во многих местах стали плеваться. Грандиозный скандал, по этому поводу, произошел в Испании. Мы как-то писали об этом. Испанцы оплатили и привезли в страну партию китайских тестов, а в результате оказалось, что это либо тесты на беременность, либо на критически низкий IQ. Достоверно испанцы не смогли выяснить, что же эти системы тестируют, но коронавирус, для обнаружения которого они и были закуплены, тесты не видят.
С этим скандалом стало разбираться китайское посольство в Испании, предварительно выдав в эфир возмущенное заявление о том, что неблагодарные испанцы отплатили черной неблагодарностью за добродушную помощь Китая. В испанской прессе этот ответ вызвал взрыв возмущения, поскольку оплаченные тесты должны работать как положено. Это дареному коню в зубы не заглядывают, хотя тест на вирус – не конь, а тут – за все было оплачено столько, сколько китайцы сами сказали, а оказалось, что как и в случае с РФ, большая часть этого оказалось бесполезным хламом.
Но дело тем не закончилось. Возмущенного посла за ухо притащили на место и показали, что их тест не срабатывает на заведомо больном пациенте. И тогда представитель Китая отреагировал чисто в московском стиле – "Это не мы". В том смысле, что вот эти тесты – не сертифицированы в Китае, и потому правительство не несет ответственности за качество продукции. Это при том, что там штампуют миллионы тестов и развозят по миру. В Пекине об этом ничего не знают. В общем, посол переобулся мгновенно, сменив пластинку просто налету.
Тем не менее, этот случай был не единичным и в разных местах Сети люди просто сделали подборки случаев о том, как выглядит "китайская помощь". Причем, все можно было бы списать на экстренные условия производства и прочего, ели бы Си и его подручные не выставляли себя в виде таких себе спасителей человечества. Вот и мы решили посмотреть на то, как эта помощь выглядит на самом деле.
Начнем с той самой Испании и того позора с тестами, который должен был заткнуть раз и на всегда рот товарища Си с его речами о помощи и спасении человечества. Вот что пишет испанская "El Pais" за 26 марта.
"… Экспресс-тесты на коронавирусы, которыми правительство хотело начать тестирование более широких слоев населения, чтобы выяснить, каковы реальные масштабы заражения в Испании, не работают. Это было подтверждено несколькими микробиологическими лабораториями крупных больниц в анализах, которые были сделаны из наборов, недавно прибывших из Китая. Результаты этих предварительных тестов обескураживают: "Они не обнаруживают положительных случаев, как ожидалось…"
Далее идет описание альтернативного теста ПЦР, который имеет почти стопроцентную точность, но в условиях галопирующей эпидемии – имеет слишком долгое время проведения. В то же время экспресс-тест, по технологии – похож на тот, которым определяют беременность и ответ получается за 10-15 минут. Именно поэтому правительство закупило (а не получило как дар) в Китае 640 тысяч тестовых систем. И далее – о том, что из этого вышло.
"Эти тесты, приобретенные в Китае, должны были служить в качестве скрининга, то есть, когда они обнаруживают положительный результат, его уже можно диагностировать и соответствующим образом лечить (изолировать, предотвратить его контакты и т. Д.). Если бы китайские тесты были достаточно качественными, добавили источники, с которыми они консультировались, только отрицательные или сомнительные результаты потребуют последующей ПЦР для подтверждения.
Но из-за низкой чувствительности материала, приобретенного у Bioeasy, не имеет смысла использовать их для такого массового скрининга, потому что они не отнимут работу ПЦР, то есть во многих случаях пациентов придется снова брать и доставлять в лабораторию. Из-за низкой чувствительности, когда тест отрицательный, невозможно определить, является ли он истинным отрицательным или ложным отрицательным. То есть пациент на самом деле может быть инфицирован.
С помощью предварительных испытаний, проведенных этими микробиологическими лабораториями, Испанское общество инфекционных болезней и клинической микробиологии (SEIMC) подготовило позиционный документ, к которому имел доступ EL PAÍS, который он уже направил в органы здравоохранения, включая Институт здравоохранения. Здоровье Карлоса III. Он рекомендует не использовать эти тесты и продолжать делать ПЦР".
Из этого следует, что речь не может в принципе идти ни о неблагодарности, ни о наговорах на замечательные китайские продукты. Эти выводы были сделаны на основе тщательных исследований именно профильными организациями и El Pais обосновала свой материал не по результатам общения с медиками, а получила копию экспертного заключения, в котором, в частности, речь шла вот о чем.
"Исследования, – говорится в документе научного общества, объединяющего микробиологов в Испании, – указывают на чувствительность менее 30% и специфичность на 100% в тех популяциях, которые обращаются в неотложные состояния в больницах, где процент позитивности ПЦР составляет 84%, а у работников здравоохранения процент позитивности составляет 50% ". В работе делается вывод:" Эти результаты могут помешать его рутинному внедрению…
На вопросы EL PAÍS Министерство здравоохранения в среду вечером подтвердило плохие результаты анализа чувствительности и специфичности. Представитель Института здоровья Карлоса III, по словам официального представителя, “обнаружил чувствительность, которая не соответствует тому, что установлено в техническом листе”. Согласно Health, это определенный пункт, который находится в Сообществе Мадрида и отдал приказ на его изъятие. Он добавил, что он приказал производителю заменить его и что все испытания, приобретенные правительством, одобрены для использования в Европе".
Еще раз. Экспериментально доказано, что точность китайских тестовых систем не превышает 30%. Это даже меньше, чем если просто подбрасывать монетку. И еще два важных момента. Испанское правительство распорядилось изъять этот хлам из больниц, куда он уже был завезен. И тут же указывается, что эти тесты не соответствуют характеристикам, заявленным производителем, на основе которых и было дано разрешение на ввоз тестов в ЕС. И еще раз. Именно эта тестовая система имела разрешения ЕС, а посол КНР рассказывает, что он (производитель) не имел разрешения на производство от китайского правительства! Это значит, что производитель – явный мошенник, а МИД Китая, в лице посла – подельник мошенника.
В итоге, лечебные учреждения получили предписание делать тесты ПЦР и можно с большой долей вероятности утверждать, что испанские медики правильно избрали тактику борьбы с вирусом, имея две линии тестирования – быструю, с помощью экспресс-тестов и особо точную, методом ПЦР. Но так же понятно, что закупив именно китайский хлам, испанская медицина провалилась и потому, там второй в мире показатель инфицированных.
По большому счету, это следует рассматривать как диверсию, но из Пекина все льются песни о том, как замечательно они спасают мир.
Но это не все. Мы только начали.
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