"В турецкой Анталье скончался 57-летний украинец, избитый 30-летним гражданином РФ.

7 июля, после окончания матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией, россиянин зашёл на территорию отеля Ganita Holiday Village, где отдыхал житель Запорожья. У них произошел конфликт. Предположительно причиной агрессии гражданина РФ могла стать радость украинца победе хорватов. В результате ударов, нанесенных россиянином, 57-летний Андрей Сова ударился головой о тротуар, после чего впал в кому. 14 июля украинец умер".

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Не буду делать далеко идущих выводов - свечку, как говорится, не держал. Тем более, что по сообщениям ряда украинских изданий в крови украинца обнаружили 2,8 промилле алкоголя, а алкоголь – плохой союзник в разрешении конфликтов, и прекрасный – для их создания.

Достоверно можно сказать только одно: российские федеральные СМИ полностью проигнорировали новость об убийстве. Ни одного сообщения. Это Домагой Вида разжигает. Россияне не виноваты ни в чём и никогда. Даже когда убивают за футбол.

Их там нет. Спорт вне политики.