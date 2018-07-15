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Евгений Левкович
Евгений Левкович
Российский журналистВсе статьи автора

Российские СМИ проигнорировали убийство украинца россиянином в Турции

1.9т

"В турецкой Анталье скончался 57-летний украинец, избитый 30-летним гражданином РФ.

7 июля, после окончания матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией, россиянин зашёл на территорию отеля Ganita Holiday Village, где отдыхал житель Запорожья. У них произошел конфликт. Предположительно причиной агрессии гражданина РФ могла стать радость украинца победе хорватов. В результате ударов, нанесенных россиянином, 57-летний Андрей Сова ударился головой о тротуар, после чего впал в кому. 14 июля украинец умер".

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Не буду делать далеко идущих выводов - свечку, как говорится, не держал. Тем более, что по сообщениям ряда украинских изданий в крови украинца обнаружили 2,8 промилле алкоголя, а алкоголь – плохой союзник в разрешении конфликтов, и прекрасный – для их создания.

Достоверно можно сказать только одно: российские федеральные СМИ полностью проигнорировали новость об убийстве. Ни одного сообщения. Это Домагой Вида разжигает. Россияне не виноваты ни в чём и никогда. Даже когда убивают за футбол.

Их там нет. Спорт вне политики.

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Автор
Евгений ЛевковичЕвгений Левкович
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Евгения Левковича
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Графский Степан
Графский Степан
А зачем это в России?. Пьяный хохол нарвался, упал проломил себе черепушку и умер из-за того что врачи шланги перепутали, подготавливая это тело к эвакуации к себе на Родину)) В России должны все писать что происходит с хохложопыми алкашами на отдыхе. Тем более парень русский заплатил штраф 800$ и отдыхает никого не трогая)))
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