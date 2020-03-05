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5 марта • обновлено в 21:19
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Российские самолеты ударили по Идлибу: погибли 16 гражданских. Видео 18+

1.3т
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Российские самолеты 5 марта нанесли удары в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе женщины и дети.

Среди погибших пять женщин и двое детей. Об этом на своей странице в Twitter сообщила неправительственная добровольческая организация "Белые каски" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Спасатели разбирают завалы после бомбежки

Спасатели разбирают завалы после бомбежки

twitter.com/SyriaCivilDef

"Все они были убиты, пока спали. До боли поражающие сцены с поисково-спасательных операций "Белых касок" после российских рейдов, которые атковали приют для переселенцев в Маарат Масрини в провинции Идлиб. В результате погибли 16 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, самолеты нанесли два удара с интервалом около 10 минут в 2:30 ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения начнет действовать с полуночи 6 марта.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Опять белые каски зажигают, обоз в своем репертуаре
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