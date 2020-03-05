Российские самолеты 5 марта нанесли удары в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе женщины и дети.

Среди погибших пять женщин и двое детей. Об этом на своей странице в Twitter сообщила неправительственная добровольческая организация "Белые каски" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Спасатели разбирают завалы после бомбежки twitter.com/SyriaCivilDef

"Все они были убиты, пока спали. До боли поражающие сцены с поисково-спасательных операций "Белых касок" после российских рейдов, которые атковали приют для переселенцев в Маарат Масрини в провинции Идлиб. В результате погибли 16 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, самолеты нанесли два удара с интервалом около 10 минут в 2:30 ночи.

They were all killed while they were sleeping ... Painful scenes from #WhiteHelmets search and rescue operations after the Russian raids that targeted a shelter for the displaced in #MaaratMasrin in #Idlib, which killed 16 people, including 5 women and two children. pic.twitter.com/KSgyHTrq57 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 5, 2020

16 souls were lost here today. Children and their families escaped from the bombing of their homes only to die here in the place they sought shelter. Russian raids targeted them at dawn in #MaaratMasrin in #Idlib. pic.twitter.com/v6IedTaobW — The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения начнет действовать с полуночи 6 марта.

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