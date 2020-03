Российские самолеты 5 марта нанесли удары в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе женщины и дети.

Среди погибших пять женщин и двое детей. Об этом на своей странице в Twitter сообщила неправительственная добровольческая организация "Белые каски" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Все они были убиты, пока спали. До боли поражающие сцены с поисково-спасательных операций "Белых касок" после российских рейдов, которые атковали приют для переселенцев в Маарат Масрини в провинции Идлиб. В результате погибли 16 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, самолеты нанесли два удара с интервалом около 10 минут в 2:30 ночи.

They were all killed while they were sleeping ... Painful scenes from #WhiteHelmets search and rescue operations after the Russian raids that targeted a shelter for the displaced in #MaaratMasrin in #Idlib, which killed 16 people, including 5 women and two children. pic.twitter.com/KSgyHTrq57