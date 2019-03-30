Российские самолеты нарвались на истребители НАТО: детали инцидента

Два российских стратегические ракетоносца Ту-160 выполнила "плановый полет" над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны. "Авиационное сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители-перехватчики МиГ-31. Во время полета экипажи отработали дозаправку самолетов в воздухе. Плановый полет продолжался более 13 часов", – говорится в заявлении.

На некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, утверждает российская сторона.

Ту-160 Life.ru

В Великобритании подтвердили, что истребители "Тайфун" дежурных сил Королевских ВВС вылетали с авиабазы Лоссимут в Шотландии на сопровождение российских Ту-160 "Блэкджек", приблизившихся к британскому воздушному пространству в районе Северного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

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