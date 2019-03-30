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Российские самолеты нарвались на истребители НАТО: детали инцидента

5.7тЧитать материал на украинском

Два российских стратегические ракетоносца Ту-160 выполнила "плановый полет" над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны. "Авиационное сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители-перехватчики МиГ-31. Во время полета экипажи отработали дозаправку самолетов в воздухе. Плановый полет продолжался более 13 часов", – говорится в заявлении.

На некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, утверждает российская сторона.

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"Не нарушали границ": Россия оправдалась за маневры Ту-160 возле Британии

Ту-160

Ту-160

Life.ru

В Великобритании подтвердили, что истребители "Тайфун" дежурных сил Королевских ВВС вылетали с авиабазы Лоссимут в Шотландии на сопровождение российских Ту-160 "Блэкджек", приблизившихся к британскому воздушному пространству в районе Северного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

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Россия
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Юг Руси
Юг Руси
"Российские самолеты нарвались на истребители НАТО: детали инцидента" - ????????????????????????????????????? То "сцепились", то "нарвались"!!! Чё, блядь, за уебанские такие заголовки??? 🐵 🐷🐷
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3
1
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Балалаечные пилоты понасирали в свои комбинезоны от воздушной встречи с британскими "Тайфунами".
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Юг Руси
Юг Руси
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, а ты в шаровары, от счастья, что сам себе лайк поставил 🐷
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3
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, убейсяапстену, и уволь наконец того дебила, который пишет заголовки.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бухгалтер Борис, На нём весь Обоз держится. Скачущее стадо баранов читает только заголовки...
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Юг Руси
Юг Руси
Бухгалтер Борис, 👍😁
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2
1

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