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8 января • обновлено в 12:51
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Российские ракеты продолжают убивать

3.2т

Похоже на то, что упавший в Иране украинский самолёт был сбит самим Ираном.

Но никаких "иранских ракет" у Ирана нет – есть только российские ракеты, которые Кремль поставляет туда в рамках поддержки всемирных ватников в борьбе против цивилизации. И эти ракеты продолжают убивать.

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Российские ракеты продолжают убивать

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Комментарии
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Иранцы выпускали ракеты земля земля а они в принцыпе случайно перенацелиться на воздушную цель немогут, да и зачем это иранцам так что эта версия бредовая, а вот теракт мог быть
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Основные предприятия иранской ракетостроительной компании SНIG, где ведётся сборка ракет, находятся в пригороде Тегерана. В начале 2015 года по иранскому телевидению был показан репортаж с церемонии передачи вооруженным силам ракет Ghadr-1 и Qiam-1.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Ну как известно убивает не ракета , а человек . Русофобия детского сада . А потом окажется был сбит американским пзрка ХОК , вот будет умора .
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