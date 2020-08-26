Российские пропагандисты пытаются вбить между нами клин, внести в поле то, чего у нас не было - противостояние между теми, кто против диктатуры, и теми, кто за сохранение режима. Этого противостояния не было, потому что доля искренне поддерживающих ТНП слишком мала для активных действий. Но пропаганде удалось некоторую неосознанную часть пенсионеров вытащить из квартир, а остальных посвозить на митинги автобусами, задействовав административный ресурс.

Я вижу негодование в ленте на тех, кто учасивует в провластных митингах, и мне жаль. Жаль, что пропагандистам удается отвести наше внимание от главных источников нашего недовольства - полностью сфальсифицированных выборов, бесправия, насилия, репрессий, отсутствия наказания виновным. Намеренно нашу злость перенаправляют с власти и чиновников на, не побоюсь этого слова, несчастных людей. Да, эти мужчины и женщины на митингах несчастны, хоть и агрессивны и не понимают этого.

Может, это и высокмерно с моей стороны, но я не могу на них злиться - это как злиться на детей. Многие из них действительно психологически дети, посмотрите на их поведение - они будто не обучены правилам поведения, нет внутреннего ценза, внутренней культуры (видео сверху). Да и в силу недостатка образования, необходимого опыта, отсутствия нужных нейронных связей в мозгу эти люди просто не способны понять то, что происходит. Они целиком и полностью полагаются на телевизор, с которого им объясняют, как воспринимать то или иное событие. Это как злиться на глухого человека, что он не слышит. Для меня это так.

Вот пожилая женщина рассказывает, что у ее сына Карта поляка, что он работает за границей, потому что не может прокормить семью, что в Бобруйске нет работы, но женщина это никак не связывает с режимом. Ну, нет в голове нейронных цепочек, которые отвечают за связь причины и следствия, что тут сделаешь?

В каждом обществе есть часть реакционно и конформистски настроенных граждан, это нормально. Есть часть инфантильных граждан, это тоже нормально. Есть часть откровенно глупых людей, и это естественно. Это нужно просто признать и принять. Так есть.

Главное в другом. Суть нации определяется большинством. Так вот это большинство беларусов совершенно потрясающие - миролюбивые, спокойные, думающие, осознанные, самоорганизующиеся, помогающие, уважающие друг друга. Мы есть, и нам не нужно за это бороться, только показывать. Вот пожилая женщина на митинге свободной Беларуси, ведь дело не в возрасте. Вот провластный митинг в Сморгони, который пошел не по плану. Протест не перебить пропагандой и не задушить силой.

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