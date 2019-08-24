Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Российские пропагандисты громко оконфузились, разоблачая планы США

418 Читать материал на украинском

Российский пропагандистский телеканал Russia Today оконфузился с сюжетом о ядерном вооружении США, перепутав страны на карте мира.

Демонстрируя карту мира с точками, где американцы хотят разместить свои ракеты, телеканал назвал Новую Зеландию Японией, а Папуа-Новую Гвинею – Южной Кореей, пишет The Guardian.

"Борьба между США и Китаем накаляется, на этот раз все закончится ракетами. США официально вышли из договора о ядерных силах средней дальности и теперь планируют разместить оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорилось в сюжете.

Новости
Франция оконфузилась картой с ''российским'' Крымом: в Украине ответили

В сюжете речь шла о потенциальных новых ракетных базах США в "Японии, Южной Корее и Австралии", но на большой карте была правильно указана только Австралия.

"Наше американское бюро рано утром потерпело неудачу в географии... Мы исправили оплошность, как только она была обнаружена, и дали нашей команде новую карту южного полушария", - заявил представитель RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское издание The Guardian ранее исправило обозначение Крыма, который отнесли к России.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Темы
Фейки российских СМИ российская пропаганда
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...