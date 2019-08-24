Российские пропагандисты громко оконфузились, разоблачая планы США

Российский пропагандистский телеканал Russia Today оконфузился с сюжетом о ядерном вооружении США, перепутав страны на карте мира.

Демонстрируя карту мира с точками, где американцы хотят разместить свои ракеты, телеканал назвал Новую Зеландию Японией, а Папуа-Новую Гвинею – Южной Кореей, пишет The Guardian.

"Борьба между США и Китаем накаляется, на этот раз все закончится ракетами. США официально вышли из договора о ядерных силах средней дальности и теперь планируют разместить оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорилось в сюжете.

В сюжете речь шла о потенциальных новых ракетных базах США в "Японии, Южной Корее и Австралии", но на большой карте была правильно указана только Австралия.

Russia Today puts Japan on the map, where New Zealand should be https://t.co/9ZSLdY3w9W — The Guardian (@guardian) 24 серпня 2019 р.

"Наше американское бюро рано утром потерпело неудачу в географии... Мы исправили оплошность, как только она была обнаружена, и дали нашей команде новую карту южного полушария", - заявил представитель RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское издание The Guardian ранее исправило обозначение Крыма, который отнесли к России.

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