Российские миротворцы вошли в Карабах. Видео

Миротворцы РФ вошли в Армению, далее колонна отправилась в Карабах.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях 11 ноября. Российский миротворческий контингент прибыл в зону конфликта на основании договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху", – сообщил в Twitter пользователь с ником &.О.А. и выложил видео.

Позже в Telegram-канале "Украина.ру" появилось еще одно видео с таким комментарием: "Российские миротворцы вошли на территорию Нагорного Карабаха".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские миротворцы, которых направили в Карабах, являются военнослужащими части, принимавшей участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса