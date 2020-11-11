Российские миротворцы вошли в Карабах. Видео
Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября
Документ предусмотрел присутствие российских миротворцев на территории конфликта
В Карабах из РФ уже прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой
Миротворцы РФ вошли в Армению, далее колонна отправилась в Карабах.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях 11 ноября. Российский миротворческий контингент прибыл в зону конфликта на основании договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху", – сообщил в Twitter пользователь с ником &.О.А. и выложил видео.
Позже в Telegram-канале "Украина.ру" появилось еще одно видео с таким комментарием: "Российские миротворцы вошли на территорию Нагорного Карабаха".
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские миротворцы, которых направили в Карабах, являются военнослужащими части, принимавшей участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса