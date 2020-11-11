Российские миротворцы вошли в Карабах. Видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Мир
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  • Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября

  • Документ предусмотрел присутствие российских миротворцев на территории конфликта

  • В Карабах из РФ уже прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой

Российские миротворцы вошли в Карабах. Видео

Миротворцы РФ вошли в Армению, далее колонна отправилась в Карабах.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях 11 ноября. Российский миротворческий контингент прибыл в зону конфликта на основании договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху", – сообщил в Twitter пользователь с ником &.О.А. и выложил видео.

Миротворцы РФ уже в Армении

Позже в Telegram-канале "Украина.ру" появилось еще одно видео с таким комментарием: "Российские миротворцы вошли на территорию Нагорного Карабаха".

Российские миротворцы в Карабаха

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские миротворцы, которых направили в Карабах, являются военнослужащими части, принимавшей участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса

Конфликт в Нагорном Карабахе