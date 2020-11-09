За последний час пошла информация о том, что на границе Азербайджана (Нахичевань) и Армении был сбит ударный вертолет Ми-24 ВВС РФ. Причем, двигался он из воздушного пространства Азербайджана в направлении Армении. Рухнул на территории Армении. К сожалению, в этом вертолете вполне могло находится 10 и более бойцов противника, но по последним данным, зажмурились только двое "сталинских сокола".

Но с другой стороны, два "двухсотых" противника – лучше, чем ничего, да и минус одна вертушка. По фото с места падения видно, что там уже просто подрихтовать, подкрасить и поменять подфарники – не получится, поскольку г***коптер испортился в хлам или как говорят автоэксперты, работающие по ДТП: "Тотал". Так что не все так плохо.

Ну и немного по технике. Вертолет был сбит из ПЗРК и это – радует, поскольку теперь россияне будут десять раз думать о том, как летать вдоль границ двух воюющих государств, а тем более – пересекать границу государства, воюющего со страной твоего базирования. А еще это значит, что ПЗРК у азербайджанцев имеются в нужном количестве и что пользоваться им они умеют.

Момент уничтожения российского вертолета Ми-24. Очевидно, что сбили из ПЗРК. Вертолет летел от границ Нахичивана в сторону Армении #карабах pic.twitter.com/Yr0J8bO1Nn — Kavkaz Center (@newkc14) November 9, 2020

Чуть позже прошла информация о том, что Азербайджан признал факт уничтожения вертушки и уточнил, что принял ее за вертолет Армянских ВВС, что в общем-то логично, поскольку что там было делать россиянам – трудно понять. По факту, российские летчики совершили факт суицида или как говорил Эней: "факт прикрого самогубства".

При этом, азербайджанская сторона принесла российской стороне искренние извинения и даже предложила выплатить компенсацию за летчиков, наверное – согласно живому весу, и за испорченный вертолет. Некоторые могут сказать, что это было сделано напрасно, а мы обращаем внимание таких специалистов на тот момент, когда у Турции сделались нервы и она срубила россиянский аэроплан.

Причем, в обоих случаях, российские авиаторы шалили в чужом небе, а вот их тушки и обломки аппарата упали на своей стороне. Тогда Турция тоже извинилась и предложила компенсировать ущерб. Причем, это никак не повлияло на дальнейшие отправки пачек двухсотых Вагнеров непосредственно в котлы со смолой.

Главным же следствием того инцидента было полное отсутствие желания у российских летчиков залетать в воздушное пространство Турции, поскольку там честно сказали о том, что будут извиняться столько раз, сколько их самолеты будут "сбиваться с курса". И случилось чудо! До этого инцидента различные российские аэропланы многократно и постоянно залетали в небо Турции, а после этого – все прекратилось. Как есть, они перестали "блудиться".

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