Россия потеряла десятки миллиардов — экономист ЕБРР

У Украины есть огромные возможности для развития, несмотря на то, что она все еще так же коррумпирована, как и Россия.

Когда иностранные инвесторы выстроятся в очередь, чтобы начать свой бизнес в Украине, и что для этого нужно сделать новой украинской власти – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский экономист и главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

– Для европейских политиков и бизнесменов Украина все еще ассоциируется с коррупцией?

– Безусловно, у Украины есть серьезные достижения в борьбе с коррупцией, но она все еще остается гораздо более коррумпированной страной, чем другие с таким уровнем развития. Украина по-прежнему отстает от соседей, кроме России.

Россия – это очень коррумпированная страна, с точки зрения разных показателей коррупции.

Украинские избиратели тоже считают, что результаты недостаточны, что главная проблема их страны – это коррупция. Об этом свидетельствовали опросы перед парламентскими выборами.

– Как же тогда с ней справится? Есть же методы в мире, которые можно применить у нас?

– Украина проводит реформы корпоративного управления, создает законы, но все это необходимо выполнять. Очень не хватает независимой судебной системы. Все законы исполняются так или иначе судами и органами, отвечающими за исполнение судебных решений. Хорошая судебная система должна стать приоритетом новой власти. У избирателей есть много вопросов к работе созданных антикоррупционного агентства и прокуратуры, НАБУ.

Сергей Гуриев РБК

Очень хорошо, что в Украине есть прозрачность и подотчетность власти, а также давление гражданского общества, которое требует побороть коррупцию. Я остаюсь оптимистом и считаю, что так или иначе движение идет в правильную сторону и цели будут достигнуты.

– Если пять лет тому назад иностранного инвестора в Украине пугала война, то чего он боится сейчас?

– Западный инвестор ждет реальных шагов правительства по улучшению экономической ситуации, по борьбе с олигархами, по формированию независимой судебной системы. В целом нет никакой причины считать, что Украина не сможет резко привлечь иностранные инвестиции. У Грузии тоже была война и проблемы с суверенитетом и нерушимостью границ. Эта страна находится гораздо дальше от Европы, чем Украина, но там резко повысился уровень инвестиций, вырос туризм, экспорт товаров и услуг.

Еще один пример успешного развития – Сингапур. Многие указывают на недемократичность их институтов, но на самом деле главная составляющая успеха – это не отсутствие демократии, а приверженность борьбе с коррупцией. В знаменитом высказывании Ли Куан Ю сказал, что, если вы хотите бороться с коррупцией, то должны посадить в тюрьму ваших друзей. И вы, и они знаете – за что именно. Сингапур – это не только про то, что были посажены друзья политического лидера, но и о построенной антикоррупционной архитектуре.

Главное – это равенство всех перед законом. Вот как это показано в фильме "Слуга народа", когда отец президента Голобородько платит штраф.

Вот это и есть главный сигнал. Я не призываю преследовать родственников президента, но считаю, что именно такого рода сигналы равенства перед законом – очень важны.

Второй сигнал – это уничтожения условий для коррупции. Новая власть приходит под лозунгами резкого снижения регулятивного бремени, уже предприняты некоторые шаги. Например, функционирование инвестиционного совета. Как он будет работать? Вы встречаетесь с иностранными инвесторами, обсуждаете их проблемы и, грубо говоря, до следующего заседания совета решаете их. Эти проблемы связаны с задержками получения каких-то там разрешений на строительство, доступа к земле, возвращений НДС – все, что угодно. Когда такие проблемы будут решаться, инвесторы поймут, что эта власть всерьез хочет привлекать инвестиции. Все это мы увидим в течение нескольких месяцев после формирования правительства.

– Экономика Украины пребывает в тени, как вывести ее на "белый уровень"?

– Законопослушный бизнес имеет важное преимущество, он может экспортировать свою продукцию в Европу и привлекать дешевые деньги от иностранных финансовых институтов. То есть, не давая взяток, в долгосрочной перспективе такой бизнес все-таки выигрывает. Бизнес, который лежит в тени и дает взятки, никогда не сможет стать перспективным и будет находиться в зоне риска.

Экономика Украины Politeka.net

– У украинского бизнеса есть много претензий к европейским квотам. Как ему продвинуться на Запад в больших объемах?

– Это большая проблема, и украинскому правительству нужно разговаривать об этом с европейскими партнерами. Нужно делать так, чтобы у украинского бизнеса были большие возможности экспорта в Европу. Это крайне важное направление развития. Украина – большая страна, но маленькая экономика. Украинский ВВП – это менее 1% европейского ВВП, и если вы имеете доступ только на украинский рынок – это совершенно другие возможности. Нужно дальше вести переговоры с европейской комиссией для снития любых ограничений. Когда украинские компании будут экспортировать в Европу больше – будут создаваться рабочие места в Украине, они будут становиться более конкурентоспособными, будет расти качество продукции. Это выстраивание по цепочке, что в конце привлечет инвестиции и принесет новые технологии.

– Европейский бизнес заинтересован в своем развитии в Украине?

– В целом ему интересна Украина, ведь тут квалифицированная и недорогая рабочая сила. Эта страна недалеко от Европы.

Когда будут решены основные проблемы, связанные с качеством институтов и уровнем коррупции, мы увидим больше иностранных инвестиций. Я уже приводил пример Грузии и нужно понимать, что она гораздо дальше от Европы. Там 15 лет назад инфраструктура была в гораздо худшем состоянии, но тем не менее эта страна продолжает привлекать большие иностранные инвестиции.

Но рядом с Украиной Центральная и Восточная Европа, где не хватает рабочих. Многие украинцы предпочтут переехать туда, где зарплата выше.

– Да, уже уехало 5 млн украинцев.

– Это огромное число. Но если они вернуться, то привезут не только деньги, но и навыки и умение работать на рынке ЕС.

– Так как вы все-таки российский экономист, то есть несколько вопросов по России. Путин сказал, что за период санкций Россия потеряла 50 млрд долл. Это правда?

– Это странная оценка. Можно по-разному оценивать санкции, например, посмотреть на реакцию российского рынка ценных бумаг после введение американских санкций. Тогда многие российские компании потеряли десятки миллиардов от рыночной капитализации. Можно смотреть на разные оценки, что Россия теряет по 1% ВВП в год и это 15 млрд долл. Тогда в целом получится примерно 50 млрд, о чем и говорит Путин.

Но отделить влияние санкций от плохого инвестиционного климата и высокого уровня коррупции крайне трудно, потому что одно усиливает другое. Без санкции Россия была бы более открытой экономикой и более заинтересована в борьбе с коррупцией и привлечении иностранных инвестиций. Как сегодня делает Украина.

Санкции против России Укринформ

Конечно, Россия могла бы расти быстрее, если сравнить ее с ростом других стран такого же уровня развития. Это был бы темп не 1,5%, а 4. Собственно это и обещал президент Путин в своих новых майских указах. Но в старых майских указах он обещал темпы роста в 6%. Пока что не произошло ни того, ни другого.

В целом, проблема не в том, что Россия теряет 1-2% ВВП в год, а в том, что мы пока не видим долгосрочного видения страны, не видим уверенности рынка, бизнеса, инвесторов в реализацию модернизации страны. И судя по оценкам российских активов иностранными инвесторами, по огромному оттоку капитала из страны, мы видим, что западные и российские инвесторы пока что голосуют ногами против того, что им обещают российские власти.

– Это связано с международной агрессивной политикой Кремля?

– Международный бизнес работает в самых разных странах и он обычно говорит о том, что не его дело – заниматься политикой. Агрессивная внешняя политика связанная с санкциями и пугает бизнес именно в той мере, в какой он от них страдают. Любой бизнес боится геополитических обострений, потому что они приводят к санкциям, к невозможности нормально делать бизнес и получать доходы от инвестиций.

Я приведу пример. Иностранные инвесторы хотят получать свою прибыль не в рублях, а в долларах. Курс рубля в прошлом году не повысился, хотя цены на нефть существенно выросли. В следствии санкций 2018 года резко усилился отток капитала, что и привело к снижению курса рубля. Поэтому, несмотря на повышение цен на нефть, рубль остался на том же низком уровне. Для иностранных инвесторов санкции 2018-го – это потерянные деньги и они беспокоятся, что новые геополитические обострения между Россией и Западом приведут еще к новым санкциям.

– Была информация, что Запад хотел бы снять санкции против России, на чем настаивают немецкие и итальянские бизнесмены. Это возможно?

– Многие российские компании пострадали от санкций, но этот ущерб в целом по европейской экономике незаметен. Экспортеры просто переориентировались на другие рынки. Когда российские власти говорят, что Европа пострадала больше, чем РФ, то это ни на чем не основано. Да, европейский рынок сократился в России, но нельзя сказать, что эти фермеры голодают. Это означает, что они экспортируют свою продукцию в другие страны.

Многие компании хотели бы вернуться в Россию, но нет никаких значимых сигналов о готовности хоть одной европейской страны выступить против продления санкций.

Их продлевают консенсусом каждые полгода и ни одна из тех стран, которые вы назвали, не встала и не сказала, что она против. Это связано с условиями введения санкций в целом. Европейские страны и США не видят никакого прогресса в их выполнении.

– Но немецкие и итальянские бизнесмены в открытую говорят, что санкции против России нужно отменить.

– Я думаю, что есть немецкие бизнесмены, которые хотели бы снять санкции против России, но мы пока не видим, чтобы хоть какая-то серьезная политическая сила в Германии, получившая нетривиальные голоса избирателей, выступала бы за это.

– Есть много прогнозов относительно российской экономики, вплоть до ее развала. Что с ней будет?

– Не стоит ожидать макроэкономического кризиса. Макроэкономическая политика России консервативна и ответственна: она придерживается политики инфляционного таргетирования. Это когда инфляция находится вблизи целевых показателей, чуть выше, чуть ниже. Бюджет не просто сбалансирован, но при текущих ценах на нефть исполняется с профицитом. Любые цены на нефть выше 42 долларов российский бюджет перенесет с профицитом, поэтому нет причин полагать, что в сегодняшней ситуации Россия столкнется с большим макроэкономическим кризисом.

С другой стороны, рынок также уверен в том, что российский экономические рост не ускорится. Для этого нужны реформы по улучшению инвестиционного климата, борьба с коррупцией, уменьшение роли государства. Рынок считает, что ничего из этого реализовано не будет.

Российская экономика Телеканал 24

– В одном из интервью вы говорили, что Россия – безумно коррумпированная страна, как и Украина.

– Да, об этом свидетельствуют показатели Всемирного банка, при которых Россия и Украина находятся примерно на одном и том же уровне. При этом Украина сегодня, чуть менее коррумпированная за Россию. Но последние 10-15 лет обе страны находятся на одном и том же уровне.

– Экономисты говорят о вероятности нового мирового экономического кризиса, который наступит в 2020 году. Это реально?

– Кризис никогда нельзя предсказывать заранее. Но правда заключается в том, что американская экономика растет уже 121 месяц и это беспрецедентный период. Никогда такого еще не было. Были периоды, которые кончались одномесячной рецессией или квартальной, ну в целом американская экономика чувствует себя хорошо необычно долго. Цены на американские акции находятся на очень высоком уровне. Мировая экономика тоже растет и тоже относительно долго.

С другой стороны, есть много рисков связанных с замедлением роста в Китае, всплеском нефтяных цен из-за военных действий на Ближнем Востоке, террористическими атаками – с чем угодно. Есть много сценариев, где можно получить кризис. Но пока что инвесторы настроены оптимистично и прогнозы международных финансовых институтов говорят о продолжение роста, чем о вероятности кризиса.

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