Российские хакеры атаковали три штата США – Bloomberg

Российские хакеры атаковали три американских штата, а среди их целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдепартамент. Ранее были взломаны Минфин и Управление информации.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. При этом собеседники издания уточнили, о каких именно штатах идет речь.

По данным агентства кибербезопасности США, злоумышленники использовали для нелегального доступа платформу SolarWinds и другие точки доступа. В ведомстве уточнили, что атаки были организованы по сложной схеме и требовали хороших знаний.

Как отмечают американские СМИ, кроме Минфина и Управления по коммуникациям и информации атаки были направлены против Пентагона, Госдепартамента и Министерства торговли.

Тем временем конгрессмены Палаты представителей намерены провести собственное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что взломщики якобы получили доступ к электронной почте сотрудников Минфина и перехватывали данные на протяжение нескольких месяцев.

В Washington Post подчеркнули тогда, что речь идет о российских хакерах из группы группа APT29 (Cozy Bear), которые работают на российские власти.