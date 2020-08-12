Российские дипломаты в Словакии связаны с убийством оппозиционера? Появилось объяснение официальной выселки

Трое российских дипломатов, которых собираются выслать из Словакии в ближайшее время, могут быть связаны с убийством чеченского оппозиционера и полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности сказал один из бывших российских специалистов по дипломатии. По его словам, в противном случае без серьезных оснований Словакия не стала бы сориться с Россией.

Как сообщалось ранее, по данным братиславского телеканала Markiza, высылаемые дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и работали на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Они были объявлены персонами нон грата 6 августа.

"Высылка российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом – дело обычное. Но Словакия – не та страна, чтобы ссориться с Россией без серьезных оснований. Скорее всего, эти дипломаты связаны с убийством чеченского оппозиционера в Германии. Словацким властям стоит задуматься, что бы это значило", – уточнил он.

Напомним, Зелимхана Хангошвили убили в берлинском районе Моабит 23 августа прошлого года. Его застрелил неизвестный, ехавший на велосипеде. В убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов, его настоящее имя Вадим Красиков. 4 декабря ФРГ в знак протеста выслала двух сотрудников посольства РФ, что Москва назвала "недружественным и безосновательным шагом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что перевалочную базу шпионов России, обнаруженную во французских Альпах, посещали отравители разведчика Сергея Скрипаля и другие российские агенты.