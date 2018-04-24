Российская журналистка сказала правду про Крым: сеть ее поддержала

Российская журналистка, заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что РФ перешла рубеж, захватив украинский Крым.

Такое заявление она оставила в своем Facebook, отметив, что полностью потеряла чувство свободы в родной стране.

"Я даже не заметила, как все поменялось. Сейчас я уже почти не слежу за новостями. Вчера они запретили телеграмм, завтра обсуждают запрет фейсбука и зарубежных лекарств. А я вообще ничего в связи с этим не думаю и не чувствую. Ну да, это убийственно скажется на пациентах хосписа. Но у меня нет никаких сил про это думать, отстаивать права. Пытаюсь понять, когда для меня все изменилось? Наверное в тот момент, когда Россия захватила Крым", - сказала она.

По словам Мониавы, это был "личный рубеж, когда степень насилия превысила допустимые границы".

"Так незаметно в этой стране теряя свободу, теряешь себя", - подытожила она.

При этом российские пользователи поддержали Мониаву в комментариях и поблагодарили за то, что она сказала правду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский блогер Рустем Адагамов разозлил сеть постом об Украине.