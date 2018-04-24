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Российская журналистка сказала правду про Крым: сеть ее поддержала

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Российская журналистка, заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что РФ перешла рубеж, захватив украинский Крым.

Такое заявление она оставила в своем Facebook, отметив, что полностью потеряла чувство свободы в родной стране.

"Я даже не заметила, как все поменялось. Сейчас я уже почти не слежу за новостями. Вчера они запретили телеграмм, завтра обсуждают запрет фейсбука и зарубежных лекарств. А я вообще ничего в связи с этим не думаю и не чувствую. Ну да, это убийственно скажется на пациентах хосписа. Но у меня нет никаких сил про это думать, отстаивать права. Пытаюсь понять, когда для меня все изменилось? Наверное в тот момент, когда Россия захватила Крым", - сказала она.

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По словам Мониавы, это был "личный рубеж, когда степень насилия превысила допустимые границы".

"Так незаметно в этой стране теряя свободу, теряешь себя", - подытожила она.

При этом российские пользователи поддержали Мониаву в комментариях и поблагодарили за то, что она сказала правду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский блогер Рустем Адагамов разозлил сеть постом об Украине.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаКризис в России
Место
Россия
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