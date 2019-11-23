Российская спецоперация: Ермак согласился подыграть США взамен на услугу

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак согласился помочь расследовать "вмешательство Украины" в американские выборы, которое разведка США признала спецоперацией России против Украины.

Так издание The New York Times пишет, что Кремль во главе с Владимиром Путиным проводил многолетнюю спецоперацию, пытаясь переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину.

При этом Ермак, которого называют "главным поверенный Офиса президента по международным делам", согласился помочь в расследовании о вмешательства Украины в американские выборы.

Как отмечает Washington Post, 10 августа этого года Ермак общался с послом США при Евросоюзе Гордоном Сондлендом, обговаривая возможную встречу президента Дональда Трампа и Зеленского.

"Мое предложение, мы получаем дату, а затем делаем общее заявление с обсуждаемыми темами. Прежде всего, у нас назначена дата, мы проведем брифинг для прессы, объявив о предстоящем визите и наметим видение перезагрузки отношений между США и Украиной, в том числе, среди прочего, по делу "Буризма" и вмешательство в выборы", – говорится в публикации WP.

Также в тот же день Ермак по данной теме общался с бывшим Спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы сможете поговорить… Я думаю, что можно сделать это заявление и упомянуть все эти вещи, что мы обсуждали. Но это будет логично сделать после того, как мы получим подтверждение даты", – писал Волкеру Ермак.

При этом американская разведка подтвердила, что начиная минимум с 2017 года российские спецслужбы намеренно проводили дезинформацию, чтобы убедить, будто именно власть в Киеве, а не Москва, ответственна за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

NYT подчеркивает, что в секретном отчете, предоставленном сенаторам-демократам и их помощникам, сказано, что спецоперация России удалась, поскольку "необоснованные претензии об украинском вмешательстве просочились в заявления республиканцев".

Андрей Ермак

При этом в США полагают, что по мере приближения президентской кампании в США Кремль "может удвоить усилия". При этом обвинения в сторону Украины основываются на заявлениях всего нескольких украинцев, которые открыто критиковали Трампа в 2016 году.

Издание акцентирует, что эта критика – лишь "точечные удары" по сравнению с вмешательством Москвы, "когда Путин приказал военным и разведывательным органам проводить широкую кампанию влияния на американские выборы".

По данным издания, спецслужбы РФ передавали определенную информацию "влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников (олигархи, бизнесмены и их партнеры), чтобы донести до американских политиков и даже некоторых журналистов, вероятно, не знавших о происхождении этих материалов".

"Это выдумка, которая была разработана и распространена самими спецслужбами РФ", – заявила бывший эксперт по вопросам России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.

Член комитета по разведке Сената Ангус Кинг добавил, что Путин с начала 2017 года лично дезинформировал относительно украинского вмешательства в выборы США.

"Эти люди – профи. Советский Союз использовал дезинформацию в течение 70 лет. В этом нет ничего нового. Владимир Путин – бывший агент КГБ. Он обучен врать. Это его фирменный товар, и он это делает хорошо", – подытожил сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.

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