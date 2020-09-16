Разведка РФ и Лукашенко нашли "след" Украины в подготовке революции в Беларуси

В Службе внешней разведки РФ заявили, что США, европейские страны и Украина якобы пытались организовать цветную революцию и антиконституционный переворот в Беларуси.

В сообщении пресс-службы СВР процитировали заявления главы ведомства Сергея Нарышкина. Также обвинил США и европейские страны и Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд.

По словам Нарышкина, Запад начал подготовку протестов в Беларуси задолго до выборов.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", – заявил директор СВР.

Он отметил, что протестные акции с самого начала "носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа".

"США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн", – сообщил Нарышкин.

По его словам, на эти деньги якобы формировались сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, велась подготовка активистов к проведению уличных акций.

"Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и в Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", – сказал глава СВР.

Также он заявил, что "США взяли под плотную опеку” бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов.

Кроме того Нарышкин назвал попытку Координационного совета Беларуси наладить диалог с властью “плохо завуалированной попыткоЙ организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот”.

Лукашенко также высказал подобные обвинения, сообщило государственное издание Беларуси "БелТа”.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за массовыми протестами в стране стоят США, Чехия, Литва и Украина. С его слов, если бы не было внешнего фактора, "мы бы давно справились с этими проблемами".