Российская писательница "опустила" топ-пропагандиста Кремля

Российский пропагандист Артем Шейнин пытался сманипулировать в своей программе, используя интервью русской писательницы Людмилы Улицкой украинскому каналу, однако "сломался".
Как заявила в эфире "Эхо Москвы" журналист и телекритик Ирина Петровская, в России "почти каждую неделю возникает кто-то из деятелей культуры, которого обязательно надо научить патриотизму" и "обязательно обвинить в русофобии".
Однако, как считает Петровская, пропагандистам не удалось проделать этот трюк с писательницей.
В эфире росТВ Улицкая заявила, что Россия и Украина должны выходить из конфликтной зоны, надо прекращать войну и вести диалог.
"Она произнесла фамилию Алексея Навального в этом эфире, когда речь шла о расследованиях коррупционных дел и о разоблачении коррупции. На фамилии Навальный Шейнин сломался и все закрылось", - рассказала она.
Пропагандист, как отметила журналист, после этого мгновенно вывел Улицкую из эфира под предлогом того, что надо показывать рекламу.
Как писал OBOZREVATEL, ранее писательница Людмила Улицкая назвала РФ отсталой.
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