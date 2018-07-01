Российская писательница "опустила" топ-пропагандиста Кремля

Российский пропагандист Артем Шейнин пытался сманипулировать в своей программе, используя интервью русской писательницы Людмилы Улицкой украинскому каналу, однако "сломался".

Как заявила в эфире "Эхо Москвы" журналист и телекритик Ирина Петровская, в России "почти каждую неделю возникает кто-то из деятелей культуры, которого обязательно надо научить патриотизму" и "обязательно обвинить в русофобии".

Однако, как считает Петровская, пропагандистам не удалось проделать этот трюк с писательницей.

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В эфире росТВ Улицкая заявила, что Россия и Украина должны выходить из конфликтной зоны, надо прекращать войну и вести диалог.

"Она произнесла фамилию Алексея Навального в этом эфире, когда речь шла о расследованиях коррупционных дел и о разоблачении коррупции. На фамилии Навальный Шейнин сломался и все закрылось", - рассказала она.

Пропагандист, как отметила журналист, после этого мгновенно вывел Улицкую из эфира под предлогом того, что надо показывать рекламу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее писательница Людмила Улицкая назвала РФ отсталой.